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воскресенье, 05 января 2020 21:10

Сколько стоила самая дешевая квартира, которую продали в конце 2019-го

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Сколько стоила самая дешевая квартира, которую продали в конце 2019-го
В декабре недвижимость в среднем подорожала на 3-5%. Фото: tva.ua

Дешевле всего в декабре 2019-го продали однокомнатную квартиру площадью 28 м² на ул. Вербицкого. Жилье стоило $25 тыс.

Дороже всего стоил дом 520 м² в Дарницком районе Киева - $1,5 млн, передает АН "Благовіст".

В конце прошлого года наибольший спросом был на двух- и трехкомнатные квартиры в Дарницком и Голосеевском районах столицы.

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Квартиры преимущественно покупали с ремонтом. По сравнению с ноябрем вырос спрос на трехкомнатное жилье.

Также активно искали дома в разных районах столицы. В то же время в декабре недвижимость в среднем подорожала на 3-5%.

В следующем году недвижимость на первичном рынке в среднем подорожает на 10%. Цены вырастут на квартиры комфорт-класса. Не существенно изменится стоимость эконом-класса.

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Дата
05
января

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