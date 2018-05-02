Сколько сала могут купить украинцы на свою зарплату

Больше всего уменьшилась покупательная способность, измеряемая в сале, в Николаевской и Киевской обл. Жители регионов могут покупать продукта на 75 кг и 69 кг меньше. Фото: agropolit.com

Украинец в 2018 году на среднюю зарплату может купить сала на треть меньше, чем в прошлом году.

"За год покупательная способность украинцев упала на 30%. Так, в марте прошлого года украинец на среднюю заработную плату мог купить 168 килограмм продукта. В марте 2018-го - 117 килограмм. Это при том, что средняя зарплата в Украине за этот период времени выросла на 24% - с 6752 до 8382 гривен", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, больше всего сала могут приобрести жители Волынской и Ровенской обл - по 145 кг за среднюю зарплату региона. Также Запорожской обл. - 137 кг. Меньше всего - жители Черниговщины - 92 кг. Также Одесской, Харьковской и Херсонской обл - по 94 кг.

Больше всего уменьшилась покупательная способность, измеряемая в сале, в Николаевской и Киевской обл. Жители регионов могут покупать продукта на 75 кг и 69 кг меньше.

"Винничанин со средней зарплатой в 2017 году 5606 гривен мог купить 152 килограммов сала, тогда как в 2018-м за 7013 гривен лишь 125 килограмм. В Волынской области в прошлом году за среднюю зарплату 5513 гривен - 206 килограмм, в этом году при средней зарплате 6814 гривен - 145 килограмм. В Донецкой области в 2017 году при зарплате 7110 гривен можно было приобрести 175 килограмм продукта, 2018-м на 8927 гривен - 124 килограмм", - говорит Дорошенко.

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В марте 2018 года на среднюю зарплату 7487 грн в Закарпатье можно купить 113 кг сала. В 2017 году на зарплату 5864 грн - 143 кг. В этом году на среднюю зарплату 6956 грн в Ивано-Франковске можно купить на 23 кг сала меньше, чем на 5780 грн в прошлом году.

"Житель Киевской области в 2017 году при среднестатистической зарплате 6990 гривен мог приобрести 175 килограмм продукта, в 2018-м при 8399 гривен - 106 килограмм. На Львовщине прошлого года с зарплатой 5997 гривен можно было купить 156 килограмм сала. Сейчас на 7452 гривен всего 110 . На Хмельнитчине житель региона на среднюю зарплату может позволить на 35 килограмм продукта меньше, чем в прошлом году. В Черновицкой области 2017 года за 5136 гривен продавали 149 килограмм сала. В этом году за 6424 гривен - 101 килограмм. В Черниговской области в прошлом году при средней зарплате 5358 гривен можно было купить 117 килограмм сала. Сегодня при 6448 гривен - 92 килограммы", - подытожил Алексей Дорошенко.

Украинцы не могут быть уверены, что покупают 100-процентное сливочное масло. Часто они платят за спред, где 30% пальмовое или другое растительное масло.