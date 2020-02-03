Сколько предпринимателей готовы воспользоваться дешевыми кредитами от правительства

Программу кредитов анонсировал президент Владимир Зеленский 3 декабря. Фото: eimg.pravda.com

Заявки для участия в программе доступных кредитов подали более 17 тисяч предпринимателей

Об этом во время брифинга сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Сейчас уже поступило более 17 тисяч заявок от предпринимателей. Банки (партнеры программы - ПриватБанк, Ощадбанк и Укргазбанк - ред.) Уже начали работу над заявками ", - отметил он.

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Программу анонсировал президент Владимир Зеленский 3 декабря. В ее рамках предлагают выдавать кредиты под:

- 5% для нового или действующего бизнеса, который создаст минимум 2 рабочих места;

- 7% для нового или действующего бизнеса, с выручкой до 25 млн гривен в год, которий не создает рабочих мест. При этом, за каждое созданное рабочее место такие предприятия смогут уменьшить размер кредитной ставки на 0,5 процентного пункта;

- 9% для действующего бизнеса с выручкой 25-50 миллионов гривен в год для расширения собственного дела.

В феврале 2020 году в Украине вступит в силу ряд нововведений в различных сферах жизни. В частности появятся электронные паспорта, изменятся правила пересечения админграницы с Крымом, а украинских предпринимателей будут кредитовать под низкий процент.