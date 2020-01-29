Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале

В феврале 2020 году в Украине вступит в силу ряд нововведений в различных сферах жизни. В частности появятся электронные паспорта, изменятся правила пересечения админграницы с Крымом, а украинских предпринимателей будут кредитовать под низкий процент.

Кредиты предпринимателям

С 1 февраля этого года начнет действовать программа поддержки малого и среднего бизнеса, которая предполагает доступное кредитование под 5-9% годовых. Направления деятельности предприятий не ограничены.

Автор: 1news.com.ua Запустят программу для поддержки предпринимателей

Кредиты до 1,5 млн грн сроком на 5 лет под 5% годовых будут выдавать, если есть выручка до 25 млн грн и минимум два рабочих места.

Кредиты под 7% годовых - если выручка в 25 млн грн, без создания новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставку будут снижать на 0,5%.

Давать кредиты под 9% годовых будут для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.

"Сейчас у нас большие проблемы с кредитованием, бизнесу их вообще не дают. Поэтому велика вероятность, что эта программа провалится. Те условия, которые они предлагают, в Украине просто не работают. НБУ не может выдать кредит, поскольку требования, которые они выдвигают, никто не сможет реализовать. Надо полностью изменить нормативные документы. Сделать их под Украину, а не Евросоюз. Чтобы банк мог разумно оценить предприятие и реально кредитовать", - говорит Gazeta.ua экономист Александр Охрименко.

Партнерство с немецкой железнодорожной компанией

5 февраля Украина подпишет дорожную карту с немецкой железнодорожной компанией Deutsche Bahn. С тех пор она будет курировать Укрзализныцю.

Автор: mknews.de Украина будет сотрудничать с немецкой железнодорожной компанией

"Сейчас наша команда ведет переговоры с немецкой стороной о сотрудничестве в операционной деятельности и консультировании со стороны немецкой железной дороги. Это позволит повысить эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине. Речь лишь о стратегическом партнерстве, а не о продаже Укрзализныци. Она остается под полным контролем государства. Прежде всего мы хотим инвестиций и партнерства. Ведь Deutsche Bahn имеет уникальный опыт управления такими проектами, фактически синонимом эффективности в Европе", - объясняет премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Новые деньги

Автор: korrespondent.net Появятся новые 200 грн

25 февраля Национальный банк Украины введет обновленную банкноту номиналом в 200 грн. По стилю она будет такой, как новые 20, 100, 500 и 1000 грн. Разработчики сохранили цвет, размер и основные изображения купюры 2007 года. Но портрет Леси Украинки перенесли в центр банкноты, ранее же был с правой стороны.

Специалисты заверяют, что новые 200 грн будет труднее подделать, а фальшивые легче распознать.

Электронные паспорта

Автор: golosgromadu.info Украинцы будут электронные паспорта

К концу февраля 2020-го Кабмин планирует внедрить электронные паспорта. Цифровой документ можно будет использовать во время поездок в пределах страны, на почте, во время медицинского обслуживания, банковских операций, когда надо предъявить правоохранительным органам документ, удостоверяющий личность, при получении административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг, при входе административные здания, в случае возврата уплаченной за товар денежной суммы, при покупке алкоголя или табачных изделий.

"Каждый украинец в своем смартфоне будет имееть электронное отображение ID-карты и зарубежного биометрического паспорта. Теперь, путешествуя по Украине или идя в магазин за пивом, не надо брать с собой документы. Чтобы подтвердить личность достаточно просто показать телефон. Однако такое нововведение не заменит обычный документ, если украинец едет за границу", - говорит Владимир Брусиловский, руководитель проектов сервиса "Дія".

Пересечение админграницы с Крымом

С 9 февраля этого года будут действовать новые правила пересечения административной границы с Крымом. Изменения касаются в частности въезда и выезда детей.

Автор: unian.ua Изменили правила пересечения админграницы с Крымом

"Теперь ездить в Крым будет проще. Например, раньше, несовершеннолетний мог пересекать админграницу с полуостровом только в сопровождении обоих родителей или одного, но по нотариально заверенному согласию другого, который не едет. Теперь присутствие обоих родителей или поручений не надо, если эти дети въехали на подконтрольную украинской власти территорию в сопровождении этих взрослых. Кроме того, граждане Украины, которые приезжали на подконтрольную нам территорию оформить паспорт, могут пересекать админграницу по справке Государственной миграционной службы. Им не надо ждать пока будут готовы документы", - говорит представитель пограничной службы Олег Бойко.

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Дополнительный выходной

Февраль 2020 будет состоять из 29 дней вместо 28. Последний день зимы придется на субботу, поэтому в этом месяце будет 9 выходных и 20 рабочих дней. Последний февраля с 9 выходными был в 2004 году.

Государственных праздников и коротких дней не будет. Зато украинцы 14 февраля отпразднуют День святого Валентина, который выпадает на пятницу.

Въезд грузового транспорта с 6 до 11 часов утра и с 17 до 21 часов вечера на территории городов с населением более 250 тыс. человек ограничат. За принятие соответствующего законопроекта проголосовали 270 депутатов.