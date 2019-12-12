Грузовикам ограничат въезд в города

 
Ексклюзивы
1/5
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 405
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 279
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
1 Просмотров: 2538
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 7677
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 1944
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 4770
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2187
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 792
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 585
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 234
Фото
Все фото
3
4
5
3
7
Автор McLaren F1 показал собственный суперкар
Автор McLaren F1 показал собственный суперкар
McLaren показал новый суперкар
McLaren показал новый суперкар
Илон Маск проехался на Cybertruck улицам города
Илон Маск проехался на Cybertruck улицам города
BMW показал гибридный спорткар
BMW показал гибридный спорткар
Bentley выпустит 15 уникальных гиперкаров
Bentley выпустит 15 уникальных гиперкаров
Видео
Все видео
Авария, наручники и штраф - как задерживали фейковых копов на Mustang
Авария, наручники и штраф - как задерживали фейковых копов на Mustang
Илон Маск сбил ограждение за рулем Tesla Cybertruck
Илон Маск сбил ограждение за рулем Tesla Cybertruck
Электрокар Tesla попал в Книгу рекордов Гиннеса
Электрокар Tesla попал в Книгу рекордов Гиннеса
Установили новый мировой рекорд скорости на тракторе
Установили новый мировой рекорд скорости на тракторе
Автомобиль с реактивным двигателем разогнали до 1010 км/ч
Автомобиль с реактивным двигателем разогнали до 1010 км/ч
Интервью
1/5
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 405
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2106
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10476
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2682
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2808
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 декабря 2019
Просмотров: 153
Краб
Якось недавно вранці я йшов через базарчик, де було на що глянути, од живої риби до квашених помідорів, а ще всякі меди й східні прянощі, гриби й ...
четверг, 12 декабря 2019 20:37

Грузовикам ограничат въезд в города

  Комментировать
Грузовикам ограничат въезд в города
Нардепы проголосовали за ограничение. Фото: ТСН

Въезд грузового транспорта с 6 до 11 часов утра и с 17 до 21 часов вечера на территории городов с населением более 250 тыс. человек ограничат.

За принятие соответствующего законопроекта проголосовали 270 депутатов, передает УНИАН.

"Мы предлагаем две ключевые позиции, которые позволят уменьшить выбросы в атмосферный воздух. Особенно в пиковые часы в крупных городах, таких как Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Винница, Кривой Рог, Тернополь, Хмельницкий, Полтава, Херсон и другие. Мы планируем защиту природной среды именно в больших городах, где более 250 тысяч населения. Поскольку в пиковые часы выбросы в атмосферу является самым высоким", - пояснил народный депутат Николай Стефанчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На границе поймали фуру с крупной партией героина

Органы местного самоуправления обязаны будут принимать меры по недопущению превышения установленного санитарными нормами уровня шума и вредных выбросов в населенных пунктах.

Польша возобновила выдачу разрешений украинским грузовым перевозчикам. Сообщила об этом пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Грузовикам ограничат въезд в города». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
декабря

"Брак за сутки": сколько развелось пар, которые поженились в спешке

Отменили наказание за гомосексуальность

В Украине основали новую службу

Поединок Кличко оживился после финального гонга

Ценность украинского храма признали в мире

Показали новый вид связи

Кто в большей опасности перед бронхиальной астмой

Самое читаемое
Назвали ТОП-5 самых популярных порноактрис 2019 года
Назвали ТОП-5 самых популярных порноактрис 2019 года
5
 Просмотров: 64648
Украинская телеведущая попала на обложку Playboy
Украинская телеведущая попала на обложку Playboy
6
 Просмотров: 29512
2020 год будет голодным и неурожайным – астролог
2020 год будет голодным и неурожайным – астролог
 Просмотров: 11268
Бьют и насилуют: рассказали об издевательствах над пациентами психдиспансера
Бьют и насилуют: рассказали об издевательствах над пациентами психдиспансера
8
 Просмотров: 10134
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
 5 Просмотров: 9630
Авто
Автор McLaren F1 показал собственный суперкар
Автор McLaren F1 показал собственный суперкар
3
 Просмотров: 495
Объявили о запуске сервиса электронного водительского удостоверения
Объявили о запуске сервиса электронного водительского удостоверения Просмотров: 801
Авария, наручники и штраф - как задерживали фейковых копов на Mustang
Авария, наручники и штраф - как задерживали фейковых копов на Mustang
 Просмотров: 2088
Запустили сервис электронных водительских прав
Запустили сервис электронных водительских прав Просмотров: 450
Электрокары Tesla стали лучшими изобретениями десятилетия - издание The Verge
Электрокары Tesla стали лучшими изобретениями десятилетия - издание The Verge Просмотров: 108
Больше всего комментируют
5
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
4
Драка в Раде: экс-нардепа Кайду посреди ночи вывезли в отделение
4
Ребекка Хармс: расследование против Порошенко за Минские соглашения - абсурд
3
Адвокат Порошенко прокомментировал открытие нового дела
3
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
Голосов: 13698
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua