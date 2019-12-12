Грузовикам ограничат въезд в города

Нардепы проголосовали за ограничение. Фото: ТСН

Въезд грузового транспорта с 6 до 11 часов утра и с 17 до 21 часов вечера на территории городов с населением более 250 тыс. человек ограничат.

За принятие соответствующего законопроекта проголосовали 270 депутатов, передает УНИАН.

"Мы предлагаем две ключевые позиции, которые позволят уменьшить выбросы в атмосферный воздух. Особенно в пиковые часы в крупных городах, таких как Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Винница, Кривой Рог, Тернополь, Хмельницкий, Полтава, Херсон и другие. Мы планируем защиту природной среды именно в больших городах, где более 250 тысяч населения. Поскольку в пиковые часы выбросы в атмосферу является самым высоким", - пояснил народный депутат Николай Стефанчук.

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Органы местного самоуправления обязаны будут принимать меры по недопущению превышения установленного санитарными нормами уровня шума и вредных выбросов в населенных пунктах.

Польша возобновила выдачу разрешений украинским грузовым перевозчикам. Сообщила об этом пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.