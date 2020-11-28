Сколько помощи получила Украина от США с 2014 года

Украина получила более $4,1 млрд помощи. Фото: pexels.com

С 2014 года США предоставили Украине помощи на более чем $4,1 млрд.

Помощь касалась как отрасли безопасности, так и других, говорится в официальном заявлении посольства США в Украине для Студии Савика Шустера.

Украина получила 116,85 млрд грн, или около 2780 грн на одного гражданина.

США также выдали Украины 3 суверенные гарантии займов на $1 млрд каждая для содействия стабилизации экономики.

На 2020 финансовый год Конгресс США выделил $698 млн. $448 млн на программы Государственного департамента и USAID и $250 млн в Инициативу безопасности помощи Украине. Из них $50 млн на летальную помощь. USAID включает примерно $285 млн на программы по развитию и примерно $163 млн на оборонные программы.

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"США также поддержали Украину в ее усилиях по борьбе против пандемии Covid-19, предоставив более $41 млн на медицинские и гуманитарные нужды, улучшение способности учреждений здравоохранения в уходе за больными и предотвращения дальнейшего распространения заболевания", - говорится в сообщении.

В Украине от 1 декабря 2020 возрастет прожиточный минимум, что предусмотрено государственным бюджетом. Соответственно вырастут и привязаны к нему выплаты - зарплаты, пенсии и государственные пособия.