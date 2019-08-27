Сколько денег с банковских карточек тратят украинцы

Активно банковскими карточками граждане рассчитывались в кафе, ресторанах и заведениях общественного питания. Фото: Depositphotos

Украинцы почти 46% средств с банковских карточек тратят на продукты.

Так, в июле с карточек потратили более 20,8 млрд грн. Из них 9,5 млрд грн - на еду, сообщила пресс-служба Приватбанка.

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Активно банковскими карточками граждане рассчитывались в кафе, ресторанах и заведениях общественного питания. В общем потратили 2,1 млрд грн.

На мебель и товары для дома украинцы потратили 10% средств с карточек, или 2 млрд грн. Еще более 1,5 млрд грн потратили на одежду и обувь. 1,45 млрд грн - на аптеки и медицинские услуги.

В І квартале украинцы чаще пользовались платежными карточками. Количество сделок выросло на 28%. На 44% вырос общий объем безналичных транзакций. То есть украинцы активно рассчитывались карточками в магазинах, развлекательных центрах. Также безналично оплачивали коммунальные услуги. Это можно сделать через интернет, а не стоять в очереди в банковском отделении, говорится в отчете Нацбанка.