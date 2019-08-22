Банки в Украине получили рекордную прибыль

С января по июль 2019-го платежеспособные банки Украины получили 36,7 млрд грн чистой прибыли.

В аналогичный период прошлого года прибыль составила 9,8 млрд грн. То есть банки увеличили доход в 3,7 раза, сообщили в пресс-службе НБУ.

Автор: НБУ Банки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличили доход в 3,7 раза.

За текущий год доходы банков выросли на 30% - до 141,4 млрд грн. Их расходы - на 6%. Составляли 104,7 млрд грн.

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Произошел рост чистых процентных доходов банков на 19% - до 46,3 млрд грн, рост чистых комиссионных доходов на 16% - до 24,7 млрд грн.

В июле банки повысили ставки по гривневым депозитам. Деньги на срок от месяца до шести предлагают хранить под 10-14% годовых. Вклады на год берут под 14,69%. Доходность валютных депозитов упала. Ставки не превышают 3% годовых.