Депозиты стали выгоднее: что предлагают банки

Ставки преимущественно выросли по гривневым депозитам. Фото: Цензор.НЕТ

В июле ставки по гривневым депозитам выросли. В то же время валютные вклады подешевели.

Выросли ставки для гривневых депозитов от одного до трех месяцев. Их предлагают под 13,87% годовых. Вклады от трех до шести месяцев подорожали на 0,14 п п - до 14,08% годовых, передает Liga.net.

Депозиты в национальной валюте сроком от полугода добавили 0,64 п п. Их предлагают под 14,69% годовых.

Больше всего упали ставки по долларовым депозитам от трех до шести месяцев - на 0,76 п п. Доходность составляет 2,26% годовых. Вклады до месяца подешевели до 1,21% годовых. На период более года - до 2,87% годовых.

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Депозиты на срок от месяца до трех предлагают под 1,19% годовых. Бессрочные - под 0,63% годовых. Ставки на 0,54 п п выросли для вкладов от шести месяцев до года - до 2,87% годовых.

В евро большинство вкладов подешевели. Например, ставки для депозитов на период меньше месяца упали на 0,10 п п - до 0,87% годовых. Для вкладов от месяца до трех - на 0,02 п п. Их предлагают под 1,17% годовых.

В июне до 451,9 млрд грн выросла сумма вкладов населения в банках. В прошлом месяце она составляла 437,8 млрд грн. На 1 июля из общей суммы вклады в национальной валюте составляли 256,5 млрд грн. В иностранной - 195,5 млрд грн, сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц.