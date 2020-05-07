Сколько денег получили безработные в центрах занятости с начала карантина

По сравнению с мартом-маем 2019 года в Украине стало больше безработных. Также выросло пособие по безработице. Фото: pixabay.com

С начала карантина украинцы в центрах занятости получили помощь по безработице на сумму около 2,3 млрд грн. Это на 40% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

"С начала карантина зарегистрировались 166 тысяч новых безработных", - пояснила и.о. директора Государственного центра занятости Юлия Жовтяк, передает пресс-служба ведомства.

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Кроме того, Государственная служба занятости получила 3 ​​тыс. заявок на компенсацию по частичной безработице в секторе малого и среднего бизнеса.

"Программа оказания помощи по частичной безработице работодателям из числа малого и среднего предпринимательства уже работает. Помощь получат почти 2,5 тысячи работников. В ближайшие дни начнется финансирование", - добавила Жовтяк.

В мае 2020-го в Украине официально безработных на 48% больше, чем в мае 2019-го. Чтобы помочь людям во время карантина, правительство выделило 6 млрд грн. Из них 1,277 млрд грн пойдут на выплаты пособий по безработице. Кроме того, на период ограничений размер минимальной помощи вырастет с 650 грн до 1 тыс. грн. Также компенсация будет выплачиваться с первого дня регистрации в Службе занятости. Другие 4,723 млрд грн правительство направит на выплаты помощи по частичной безработице.