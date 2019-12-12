Сколько денег перечислили мигранты в Украину

 
Ексклюзивы
1/5
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 378
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 270
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
1 Просмотров: 2502
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 7416
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 1926
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 4761
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2178
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 792
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 585
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 234
Фото
Все фото
13
3
3
7
9
&quot;Труднее всего найти поставщиков&quot; - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Показали новые 50 и 200 грн
Показали новые 50 и 200 грн
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
&quot;Сладости надо уметь продать&quot; - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Видео
Все видео
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Интервью
1/5
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 378
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2079
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10476
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2682
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2799
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 декабря 2019
Просмотров: 117
Краб
Якось недавно вранці я йшов через базарчик, де було на що глянути, од живої риби до квашених помідорів, а ще всякі меди й східні прянощі, гриби й ...
четверг, 12 декабря 2019 18:49

Сколько денег перечислили мигранты в Украину

  Комментировать
Сколько денег перечислили мигранты в Украину
В НБУ рассказали о мигрантах. Фото: ТСН

За январь-октябрь этого года мигранты перечислили в Украину $9,7 млрд.

"По частным переводам из-за границы есть актуальная цифра за 10 месяцев – это 9,7 млрд долл. Это почти как в прошлом году – там было на 7% меньше. На конец года мы ожидаем около 11,5 млрд долл., и это также соответствует прошлому году", - сообщил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб, передает УНИАН.

Это означает, что тенденция оттока рабочей силы за границу почти остановилась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Работа за границей: каких специалистов ждут в Польше, Германии и Италии

Сологуб сообщил, что бизнес в этом году перечислил в пользу иностранных инвесторов около $3 млрд дивидендов. В целом за год показатель будет на пару сотен миллионов долларов ниже, чем в прошлом году.

35% опрошенных украинский размышляли над идеей уехать работать за границу. 63% респондентов об этом не думали. По данным опроса, проведенного в сентябре этого года, 50% граждан хотят уехать за границу, чтобы обеспечить семью.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сколько денег перечислили мигранты в Украину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
декабря

"Брак за сутки": сколько развелось пар, которые поженились в спешке

Отменили наказание за гомосексуальность

В Украине основали новую службу

Поединок Кличко оживился после финального гонга

Ценность украинского храма признали в мире

Показали новый вид связи

Кто в большей опасности перед бронхиальной астмой

Самое читаемое
Назвали ТОП-5 самых популярных порноактрис 2019 года
Назвали ТОП-5 самых популярных порноактрис 2019 года
5
 Просмотров: 62047
Украинская телеведущая попала на обложку Playboy
Украинская телеведущая попала на обложку Playboy
6
 Просмотров: 28738
2020 год будет голодным и неурожайным – астролог
2020 год будет голодным и неурожайным – астролог
 Просмотров: 10845
Бьют и насилуют: рассказали об издевательствах над пациентами психдиспансера
Бьют и насилуют: рассказали об издевательствах над пациентами психдиспансера
8
 Просмотров: 10026
Новогодний декор: 15 идей украшения окна
Новогодний декор: 15 идей украшения окна
16
 Просмотров: 9315
Экономика
Герус не реагирует на получение сверхприбылей продавцов бензина – СМИ
Герус не реагирует на получение сверхприбылей продавцов бензина – СМИ Просмотров: 342
ЕС предоставит Украине €500 млн
ЕС предоставит Украине €500 млн Просмотров: 306
Разрешили инвестировать больше валюты за границу: подробности
Разрешили инвестировать больше валюты за границу: подробности Просмотров: 216
Когда Украина начнет сотрудничество с МВФ по новой программе
Когда Украина начнет сотрудничество с МВФ по новой программе Просмотров: 90
Кредиты подешевеют: НБУ существенно снизил учетную ставку
Кредиты подешевеют: НБУ существенно снизил учетную ставку Просмотров: 801
Больше всего комментируют
5
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
4
Драка в Раде: экс-нардепа Кайду посреди ночи вывезли в отделение
4
Ребекка Хармс: расследование против Порошенко за Минские соглашения - абсурд
3
Адвокат Порошенко прокомментировал открытие нового дела
3
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
Голосов: 22624
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua