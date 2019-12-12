Сколько денег перечислили мигранты в Украину

В НБУ рассказали о мигрантах. Фото: ТСН

За январь-октябрь этого года мигранты перечислили в Украину $9,7 млрд.

"По частным переводам из-за границы есть актуальная цифра за 10 месяцев – это 9,7 млрд долл. Это почти как в прошлом году – там было на 7% меньше. На конец года мы ожидаем около 11,5 млрд долл., и это также соответствует прошлому году", - сообщил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб, передает УНИАН.

Это означает, что тенденция оттока рабочей силы за границу почти остановилась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Работа за границей: каких специалистов ждут в Польше, Германии и Италии

Сологуб сообщил, что бизнес в этом году перечислил в пользу иностранных инвесторов около $3 млрд дивидендов. В целом за год показатель будет на пару сотен миллионов долларов ниже, чем в прошлом году.

35% опрошенных украинский размышляли над идеей уехать работать за границу. 63% респондентов об этом не думали. По данным опроса, проведенного в сентябре этого года, 50% граждан хотят уехать за границу, чтобы обеспечить семью.