Сколько большой бизнес перечислил в бюджет в этом году

Доля налоговых платежей от крупного бизнеса составляла 58,7% от налоговых платежей госбюджета по Украине. Фото: unsplash

Объем начисленных налогов и сборов в госбюджет от крупных налогоплательщиков в январе-ноябре 2020 года составил 362,3 млрд грн.

Это на 11,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, пишет "Минфин".

Доля налоговых платежей от крупного бизнеса составляла 58,7% от налоговых платежей госбюджета по Украине. В том числе налог на прибыль равен 68,5%, налог на добавленную стоимость - 52%, акцизный налог - 97,3%.

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В разрезе основных налогов госбюджет получил:

- 123,3 млрд грн - налога на добавленную стоимость;

- 64,9 млрд грн - налога на прибыль;

- 70 млрд грн - акцизного налога.

Отмечается значительный рост поступлений по акцизному налогу, которого с начала 2020 года уплачено на 9,2 млрд грн, или на 15,2% больше, чем за январь-ноябрь 2019 года.

Налогоплательщикам спишут налоговый долг, если его размер не превышает 3060 грн, и он не погашен на 1 ноября 2020 года.