Сколько банков нужно Украине: мнения экспертов

В Украине функционирует 76 банков. Фото: Dengi.ua

В Украине насчитывается 76 банковских учреждений. До кризиса 2014-2015-го было 200 банков.

"Проблем с количеством банков в Украине нет. Есть проблемы с устойчивостью, с наличием банковского ресурса. Для малостабильной украинской экономики лучшим вариантом являются крупные банки - им проще выстоять во время экономических катаклизмов. Проще поддерживать несколько системных банков, чем разветвленную сеть мелких банковских учреждений" , - говорит заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило, пишет Сегодня.

По его словам, крупным банкам надо структурированность. То есть один большой банк должен заниматься ипотечным кредитованием, другой - инновационным, третий - финансированием определенных региональных программ.

В Польше насчитывается более 600 банков. В Чехии - около 40 банков. На 4 из них приходится 60% всех банковских активов. В Великобритании функционируют 200 банков, в Греции - 60, в Канаде - менее 40.

"В каждой стране и экономике своя модель банковского сектора. Это зависит от потребностей экономики, от структуры самого сектора. В той же Польше достаточно распространенная практика местных банков, типа муниципальных. Есть страны, где вообще количество банков невелико", - объясняет Ярослав Жалило.

По словам аналитика Бориса Кушнирука, в Украине должно быть небольшое количество крупных банков. Малых вообще не нужно.

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"Банки сегодня - технологически дорогая штука. У них большие затраты на технологии функционирования, чтобы обеспечить услуги, необходимые для клиентов. В Украине уже сейчас около 10 банков аккумулируют до 90% активов. Однако своей прямой функции - кредитования экономики для развития - существующая система не выполняет. То есть вопрос не в том, сколько у вас банков, а в том, чтобы проводилась монетарная политика, которая стимулировала бы кредитование", - говорит аналитик.

Заведующий сектором институциональной экономики Института экономики и прогнозирования Олег Яременко говорит, что самое важное - это восстановить доверие населения к банковской системе.

"Как только мы будем иметь нормальное доверие к банковской системе, половина внешних долгов, которые делаем, станет не нужна. Государство будет заинтересовано, чтобы доходы населения росли, а экономика развивалась", - объясняет Олег Яременко.

Крупнейшая сеть банковских отделений в Ощадбанке - 2589. В Приватбанке насчитывают 2013 банковских отделений, в Райффайзен Банке Аваль - 502. В целом по стране больше всего отделений открыто в Киеве (1111) и Днепропетровской области (775).