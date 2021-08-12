Сговор на торгах по ремонту дорог: компании оштрафовали на 45 млн грн

Три компании оштрафовали за сговор на торгах по содержанию и ремонту дорог. Фото: amcu.gov.ua

Антимонопольный комитет оштрафовал на 45 млн грн три компании за сговор на торгах по содержанию и ремонту дорог.

Об этом сообщается пресс-служба АМКУ.

Компании "Совместное украинско-австрийское предприятие "Интервиас Украины", "Винницкий облавтодор" и "Шляхбуд" умышленно исказили результаты торгов по определению предприятия, которое будет ремонтировать дороги в Винницкой области.

Эти торги состоялись в 2019 году. Их заказчиком была Служба автомобильных дорог в Винницкой области. Ожидаемая стоимость закупки составляла 50 миллионов гривен.

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Победителем в аукционе стала компания "Интервиас Украина". АМКУ выяснил, что упомянутые предприятия согласовали между собой условия участия в тендере, поэтому конкуренция между ними была устранена. Кроме штрафа, упомянутым компаниям на 3 года запрещается участвовать в торгах.

В апреле 2021 года Антимонопольный комитет Украины наложил многомиллионные штрафы на семь компаний, причастных к рынку энергетического угля за нарушение конкурентного законодательства.