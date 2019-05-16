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четверг, 16 мая 2019 16:10

Сезон клубники: сколько стоит отечественная ягода

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Сезон клубники: сколько стоит отечественная ягода
Настоящий сезон клубники начнется через 2 недели. Фото: HealthApple

В Украине подешевела клубника. С начала мая цены на отечественную ягоду упали втрое.

Это связано с конкуренцией с относительно дешевой импортной продукцией, сообщает Сегодня.

В то же время на оптовых рынках клубники продают вдвое меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Стоит она на 10-15% дороже, чем в 2018-м - 35-55 грн/кг. Минимальную цену на клубнику можно будет увидеть в июне.

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"Украинцы стали есть больше ягод вне сезона сбора отечественной продукции. Она почти не исчезает с прилавков магазинов и рынков круглый год. В этом году впервые за последние 4 года почувствовали существенное увеличение импорта. В начале апреля цены на импортную ягоду шокировали украинских фермеров. Никто не ожидал увидеть греческую и испанскую клубнику в Украине по 75-100 гривен за килограмм", - объясняет эксперт плодоовощного рынка Татьяна Гетьман.

Настоящий сезон клубники начнется через 2 недели. Тогда тепличные ягоды исчезнут. Массово будут продавать грунтовую клубнику. Фермеры прогнозируют низкую цену на нее через хороший урожай.

Украина за год увеличила импорт овощей борщового набора в 5 раз. Только за 10 месяцев сезона 2018-2019 года завезла рекордные 112 тыс. т продукции.

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