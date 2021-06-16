"Северный поток-2" станет инструментом влияния России на все страны восточнее Германии - Гламаздин

Вадим Гламаздин: "Нужно действовать. Демонстрировать американцам и европейцам, что Украина стремится к правильным вещам и в этом нуждается в помощи". Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО, Gazeta.ua

"Северный поток-2" нужен России для того, чтобы заставлять европейские страны идти на уступки. Украине надно демонстрировать западным партерам, что она идет по правильному пути и нуждается в поддержке.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал экс-советник председателя правления Нафтогаза Вадим Гламаздин.

"Северный поток-2" станет инструментом прямого воздействия россиян на все страны к востоку от Германии. У них физически не хватит газа, – говорит он. – Об этом свидетельствуют результаты исследования немецкого think-tank Berlin Economy, обнародованного в октябре 2019 года. Если зимой какой-то стране не хватает топлива, россияне предложат прокачать его, но попросят о каких-либо услугах. Например, последнее, что Украина дала России в рамках "газовых договоренностей", – база в Севастополе".

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Украине следует осознать свои ошибки и укреплять партнерство с Западом, считает Вадим Гламаздин.

"В политике и дипломатии все, что происходит, – это сигналы. Украине уже не намеками, а прямо дали понять – вы делаете неправильные вещи. Если хотите содействия – сделайте что-то, чтобы было видно, что это не просто сбор денег, а помощь стране, которая стремится к развитию и не хочет обратно в Россию.

Если "Северный поток-2" достроят, то мы сами в этом виноваты. Однако санкции никто не отменял. Был доклад Госдепа, в котором указали количество кораблей и компаний, в отношении которых будут применены санкции. В этом списке указан "Академик Черский" – корабль, напрямую связанный с Газпромом. Это также сигнал, что двери пока не закрыты. Могут наложить санкции даже на Газпром, если на это будет политическая воля.

Нельзя говорить: если достроят "Северный Поток-2", это будет поражение Байдена (20 мая Зеленский заявил, что "это будет проигрыш Соединенных Штатов Америки и президента Байдена". – Gazeta.ua). Сейчас надо меньше говорить. Нужно действовать. Демонстрировать американцам и европейцам, что Украина стремится к правильным вещам и в этом нуждается в помощи", – утверждает эксперт.

Полное интервью с Вадимом Гламаздиным читайте в журнале "Країна"

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что "Северный поток-2" будет достроен к концу 2021 года. Российские власти уверены, что после окончания строительства газопровод начнут использовать по назначению. Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром".