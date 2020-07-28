"Северный поток-2": Польша и Украина нашли способ помешать российскому проекту

"Северный поток-2" угрожает энергетической безопасности Европы. Фото: gazprom.ru

Украина и Польша договорились о сотрудничестве в недопущении реализации российского газового проекта "Северный поток-2".

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича, "Северный поток-2" угрожает энергетической безопасности Европы, сообщили в министерстве.

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В частности, министры договорились развивать трехсторонний меморандум между Украиной, Польшей и США о сотрудничестве в энергетической отрасли. Это позволит диверсифицировать источники энергоснабжения.

В Вашингтоне также утверждают, что российский проект угрожает трансатлантической безопасности. Палата представителей США одобрила новые санкции против российского "Северного потока-2". Теперь вопрос рассмотрят в Сенате, после чего санкции должен подписать президент Дональд Трамп. Документ предусматривает новые санкции против компаний, причастных к строительству газопровода "Северный поток-2". Далее этот вопрос должны рассмотреть в Сенате, после чего документ передадут на подпись президента США.