В США одобрили новые санкции против России

В США одобрили новые санкции против "Северного потока-2". Фото: reuters.com

Палата представителей США одобрила новые санкции против российского "Северного потока-2".

Теперь вопрос рассмотрят в сенате, после чего санкции должен подписать президент Дональд Трамп, пишет "Радио Свобода".

Документ предусматривает новые санкции против компаний, причастных к строительству газопровода "Северный поток-2". Далее этот вопрос должны рассмотреть в Сенате, после чего его передадут на подпись президента США.

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"Россия пытается построить газопровод "Северный поток-2", чтобы получить чрезмерный контроль над нашими европейскими союзниками и их источниками энергии ... Мы должны остановить вражескую стратегию влияния Путина", — заявил член Палаты представителей, республиканец Стив Вомак в Twitter.

Ранее Россия обвинила США в том, что они применяют санкции как инструмент для увеличения собственного экспорта энергоносителей.

В Германии считают, что ужесточение санкций против "Северного потока-2" станет посягательством на европейскую энергетическую безопасность.

В начале июня 2020 года двухпартийная группа сенаторов в Конгрессе США представила на рассмотрение законопроект, который предлагает новые санкции против российского газопровода "Северного потока-2". Документ предусматривает применение санкций как к судам, привлеченных к прокладке труб, так и к компаниям, которые предоставляют страховые услуги, портовое оборудование или услуги по швартовке. Для вступления в силу законопроект должен быть принят обеими палатами Конгресса США и подписан президентом США. "Северный поток-2" — российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Общая мощность газопровода с уже существующим "Северным потоком" составляет 55 млрд куб. м газа. "Северный поток-2" пройдет вдоль газопровода "Северный поток" по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.