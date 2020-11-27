Семейный бюджет: назвали 5 популярных ошибок при планировании

Быстрые и необдуманные покупки в период скидок, ажиотаж негативно влияют на семейный бюджет.

Как результат, получаем ненужные вещи по невыгодным ценам, пишут эксперты robota.ua.

Чтобы не разрушить свой семейный бюджет, специалисты советуют избегать наиболее распространенных ошибок.

Отсутствие плана

В классическом варианте предлагается разделить расходы на несколько категорий:

- обязательные - сюда относится арендная плата, коммунальные услуги, обучение, мобильная связь и т.д.;

- необходимые - это еда, лекарства, затраты на транспорт;

- дополнительные нерегулярные расходы - средства на день рождения коллеги, обследование у врача, шторы в школе и тому подобное;

- необязательные расходы - шопинг, развлечения, отдых.

"Если ежемесячный доход разложить в соответствии с этими расходами, то станет ясно, сколько средств вы можете выделить на свои желания, а какие удастся сэкономить после оплаты всего необходимого", - говорят эксперты.

Бесконтрольные траты

"Кажется, что чашка кофе стоит не так и много. Но посчитайте их количество за месяц или даже квартал. Для контроля личных финансов можно использовать соответствующие мобильные приложения. Идеально - если есть возможность отложить покупку наполненной корзины и дать себе некоторое время для обдумывания", - советуют эксперты.

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Жизнь без сбережений

Непредвиденные обстоятельства, которые, как правило, влекут за собой расходы, могут произойти с кем угодно и когда угодно. Хорошо, когда есть резервный фонд, который можно использовать. Специалисты советуют ежемесячно экономить хотя бы 10% своего дохода. Это та минимальная сумма, которая в случае чего может обеспечить вам спокойное проживание.

Отсутствие долгосрочных целей

Если не получается экономить, может быть проблема в отсутствии долгосрочных целей. Важно не только иметь цель, но и составить план ее достижения. То есть сколько вам нужно отложить, какие статьи расходов придется скорректировать, где вы сможете найти дополнительный доход.

Впадения в крайности

При планировании семейного бюджета важно не впадать в крайности и не пытаться проконтролировать каждую копейку. Жизнь никогда не бывает предсказуемой и слишком жесткий финансовый план обречен на провал в случае введения повторного локдауна или банального повышения цен.

"Ставьте цели, старайтесь придерживаться плана, но не впадайте в крайности, отказывая себе во всем. Накапливайте, рационально тратьте и не забывайте об отдыхе, чтобы всю жизнь не прошла в сплошных ограничениях", - советуют эксперты.

Стать жертвой мошенников можно ища работу. Злоумышленники предлагают вакансии со значительными зарплатами и странными условиями. И люди даже не догадываются, что, устроившись на такую ​​"работу", занимаются криминалом.