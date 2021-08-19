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четверг, 19 августа 2021 15:00

Семь достижений власти, которыми Зеленский может похвалиться перед Байденом

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Семь достижений власти, которыми Зеленский может похвалиться перед Байденом
Фото: Reuters

Известный украинский журналист и политический эксперт Янина Соколовская назвала семь шагов по детенизации экономики и борьбе с коррупцией, реализованные Комитетом ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, которые помогли бы президенту Зеленскому продемонстрировать главе Белого Дома Джозефу Байдену реальные реформы в Украине.

В своем блоге на портале "Известия" Янина Соколовская напоминает, что прежде всего Джо Байден требует от украинской власти и персонально от Владимира Зеленского прекратить коррупционные схемы и навести порядок в экономике. Однако президенту Украины похвалиться в ходе предстоящего визита в Вашингтон особо нечем.

"Если по здравому размышлению, то позитивом своей экономической и законодательной деятельности Зеленский сможет назвать только работу "комитета Гетманцева" - парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике. Да, с работой Гетманцева можно не соглашаться. Да, можно спорить. Но даже его оппоненты соглашаются, что больше, чем он в финансовых реформах в стране никто не сделал за последние годы. И это, естественно, в условиях яркого олигархического сопротивления", - пишет политический эксперт.

Среди наиболее эффективных шагов на пути реформирования экономической системы и противодействия коррупционных проявлений Соколовская назвала 7 реализованных направлений:

- Вступление в силу закона Украины "О платежных услугах" № 1591-ІХ, принятого парламентом 30 июня 2021 года. Этот закон создает условия для внедрения в Украине открытого банкинга (Open banking), который объединит различных поставщиков платежных услуг и технологические платформы в платежную экосистему и откроет дорогу в Украину системе Pay Pal, столь важной для развития интернет-сервисов.

- Принятие закона №466, которым Гетманцев добился повышения ставок акцизного налога на ТВЕН (IQOS, GLO и т. д.) на 320%. Благодаря этому бюджет за полгода получил дополнительные 6,2 млрд грн, а отраслевые рынки от этого не рухнули.

- Организована и проведена реформа налоговой ответственности. Теперь только при наличии вины, которую смог доказать налоговик, плательщика смогут привлечь к ответственности.

- Усилиями Гетманцева и его Комитета увеличены лимиты дохода, которые позволяют плательщикам пребывать на едином налоге (для I группы до 1 млн грн, для II группы до 5 млн грн, для III группы - до 7 млн грн).

- Введены антиофшорные правила BEPS.

- Введена ускоренная амортизация и увеличена стоимость основных средств.

- Нерезиденты стали платить НДС от своей деятельности наравне с украинцами. А ведь еще совсем недавно, до принятия законопроекта № 4184, нерезидент, фактически будучи освобожденным от налогов, пребывал в более выгодном положении, чем резидент, который платит 20% НДС.

"Когда систематизируешь эти цифры, то понимаешь, что в Комитете Гетманцева как раз и ведется борьба со "схемами". Надеюсь в киевской власти это оценят потому, что кроме этого ей и похвалиться в США особо нечем", - резюмировала Соколовская.

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