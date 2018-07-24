СБУ выступила в защиту российского антрацита

Служба безопасности Украины в начале июля призвала Совет оптового рынка электроэнергии отказаться от инициативы установить приоритет для украинского угля на электростанциях. Фото: Цензор.НЕТ

Спецслужба обратилась в Совет оптового рынка электроэнергии со специальным письмом, в котором предложила отказаться от инициативы установить приоритет для украинского угля на электростанциях.

Служба безопасности Украины в начале июля призвала Совет оптового рынка электроэнергии остановить "угрозу энергетической безопасности государства вследствие возможного принятия предложенных изменений в Правила ОРЭ". Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на письмо СБУ, направлен в Совет оптового рынка электроэнергии (ОРЭ).

По мнению СБУ, угрозой безопасности является инициатива Совета ОРЭ установить приоритет блоков ТЭС, работающих на украинском угле марки Г, перед блоками, работающими на импортном антраците.

Отмечается, что по информации спецслужбы, в начале июня Совет ОРЭ обратился к правительству с просьбой утвердить изменения в Правила оптового рынка электрической энергии. "Суть предложений заключается в том, чтобы диспетчерский центр (НЭК "Укрэнерго") принудительно не включал в работу энергоблоки тепловых электростанций, которые работают на антрацитовому угле, даже если их ценовые предложения будут меньшими по сравнению с предложениями энергоблоков, сжигающих газовый уголь. То есть предлагается утвердить приоритетное использование именно электроэнергии, произведенной из угля марки "Г", - поясняет издание.

По информации Государственной фискальной службы, Украина в 2017 году увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита по сравнению с 2016 годом почти в два раза - с $ 1,5 млрд до $ 2,7 млрд. Крупнейшим поставщиком угля стала Российская Федерация, доля которой в импорте составила 56% ($ 15,22 млрд).

16 февраля 2017 года указом президента введено в действие решение СНБО №37 / 2017 "О неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усиления защиты критической инфраструктуры", согласно которому Кабинету министров и НКРЭКУ безотлагательно поручается "разработать и обеспечить реализацию программы строительства новых энергоблоков и реконструкции существующих энергоблоков тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей, на которых используется уголь антрацитовой группы, для обеспечения применения ими угля газовой группы отечественной добычи". В декабре 2017 года Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик завил, что Украина с 2019 года планирует полностью отказаться от импорта угля антрацитовой группы. По его словам, в 2017 году электростанции потребляли 5 млн тонн антрацита, а в 2018 году планируется снизить этот показатель до 3 млн тонн. Министр отметил, что снижение потребления антрацита будет достигнуто за счет переоборудования антрацитовых блоков теплоэлектростанций на газовую группу угля.