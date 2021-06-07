Сбор голубики - сколько можно заработать за день

За день на сборе голубики можно заработать 500-600 грн. Фото: http://tvoemisto.tv/

За 1 кг собранной голубики производители платят работникам 12 грн. В прошлом году ручной сбор этой ягоды оплачивали так же.

"В этом сезоне будем платить так же как и в прошлом году - 12 грн. Кто хочет работать, за день может заработать 500-600 грн", - рассказал главный агроном аграрной компании" Эко-Парк" Федор Прима в комментарии AgroPortal.ua.

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Голубику собирают только вручную, чтобы сохранить качество ягод. На период сбора "Эко-Парк" нанимает 40-60 человек. В прошлом году урожай голубики был плохим из-за заморозков. В этом году хозяйство планирует получить 40-45 т ягод.

Выращивание голубики в Украине сейчас развивается гигантскими шагами. Эта ягода самая дорогая не только в Украине, но и за рубежом. Ее потребление растет во всем мире. В прошлом году производители голубики потеряли более половины запланированного урожая. В супермаркетах продавалась голубика от 200 грн/кг.