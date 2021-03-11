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четверг, 11 марта 2021 17:28

Санкции против 2 российских банков продлены на 3 года – Данилов

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Санкции против 2 российских банков продлены на 3 года – Данилов
СНБО продлил на три года санкции против двух российских банков. Фото: rnbo.gov.ua

Совет национальной безопасности и обороны продлил на 3 года санкции против 2 российских банков. Срок санкций истекал 9 марта.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания.

"На сегодняшний день у нас было 2 российских банка, подпавших под санкции еще с 2019 года. 19 марта у них заканчиваются сроки. 2 этим российским банкам продлен срок еще на 3 года", - сказал он.

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В марте 2019-м Украина продлила на 2 года санкции против банков с российским госкапиталом - Сбербанка и Проминвестбанка. Впервые они были введены в 2017 году. Тогда под них попали 5 украинских банков, которые принадлежали России: ОАО "Сбербанк", ОАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" - Проминвестбанк, ПАО "ВТБ Банк", ПАО "БМ Банк".

Вопрос санкций в отношении белорусских топ-чиновников и бизнесменов, которые поддерживают режим Александра Лукашенко, рассмотрят в СНБО.

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