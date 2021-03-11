СНБО готовит санкции против режима Лукашенко

Вопрос санкций в отношении белорусских топ-чиновников и бизнесменов, которые поддерживают режим Александра Лукашенко, рассмотрят в СНБО.

Об этом сообщил нардеп от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. Ранее именно он посылал соответствующее обращение к главе Офиса президента.

"Это хорошие новости, ведь большое количество белорусских бизнесменов и топ-чиновников до сих пор находятся не под санкциями. Например, есть такой Николай Воробей, против которого введены санкции ЕС. Он является "кошельком" Лукашенко, но вместе с тем обладает ПрикарпатЗападтранс. Этой компанией пользовался Виктор Медведчук, и она владела трубой Медведчука. То есть, по сути, кроме того, что Воробей является "кошельком" Лукашенко, он и есть "кошельком" Медведчука. Кроме этого, Медведчук и Тарас Козак держат большие суммы в банке Воробья", - указал Гончаренко.

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Нардеп надеется, что СНБО быстро введет санкции против врагов Украины и Беларуси.

Автор: Telegram канал нардепа Гончаренко ОП направило ответ на обращение Алексея Гончаренко

Алексей Гончаренко ранее заявлял, что артистку Ирину Билык, после публикаций в белорусских СМИ о ее выступлении на приеме в самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, нужно лишить всех званий и орденов. Ибо своими поступками она выразила поддержку диктатуре Лукашенко.