Самый молодой миллиардер планеты потерял $17 млрд

В конце января 2020-го состояние Марка Цукерберга резко уменьшились с $82,6 до $77 млрд. За день акции Facebook подешевели почти на 7%. Фото: Reuters

Сегодня Марк Цукерберг празднует 36-й день рождения. Родился американский миллиардер 14 мая 1984 года.

В 2004-м в 20 лет основал одну из самых известных социальных сетей - Facebook. В 2015-м она стала вторым по посещаемости сайтом в мире. А Марк Цукерберг - самым молодым долларовым миллиардером с состоянием $4 млрд и официальной зарплатой в $1. Он завоевал титулы самого влиятельного человека на планете и сверхуспешного бизнесмена до 40 лет.

"Facebook был не первым проектом, который запустил. Я создавал игры, чаты, учебные пособия и музыкальные плееры. Я не одинок в этом. Джоан Роулинг 12 раз отказали перед тем, как она смогла опубликовать "Гарри Поттера". Даже Бейонсе пришлось записать сотни композиций, чтобы в итоге получилась песня Halo. Наибольшие успехи приходят благодаря свободе сделать ошибку", - говорил в одном из интервью молодой миллиардер.

Сегодня Цукерберг с состоянием $77,2 млрд занимает четвертую позицию в рейтинге Forbes. Еще в 2018-м он был третьим в списке богачей. Однако из-за скандала с Cambridge Analytica и утечки персональных данных пользователей Facebook миллиардер потерял $17 млрд.

В конце января 2020-го состояние Цукерберга резко уменьшились с $82,6 до $77 млрд. За день акции Facebook подешевели почти на 7%.

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Вместе с женой миллиардер занимается благотворительностью. В сентябре 2016-го объявили о запуске проекта, направленного на борьбу с различными болезнями. На него за 10 лет планируют потратить $3 млрд. За год до этого - в декабре 2015-го Цукерберг заявил, что пожертвует 99% своих активов на благотворительность в течение жизни, чтобы улучшить мир для следующего поколения. На тот момент речь шла о сумме в $45 млрд.

На Присцилле Чан Цукерберг женился 19 мая 2012 года. Они познакомились во время учебы в Гарварде. Воспитывают двух дочерей. После рождения детей Марк Цукерберг на несколько месяцев брал декретный отпуск.