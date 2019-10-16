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Самые низкие с 2008-го: МВФ спрогнозировал темпы роста мировой екнономикы

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Самые низкие с 2008-го: МВФ спрогнозировал темпы роста мировой екнономикы
В 2020-м экономика вырастет лишь на 3%. Фото с открытых источников.

Международный валютный фонд прогнозирует рост мировой экономики 2019-го на уровне 3%.

Это самый низкий показатель с 2008 года, говорится в прогнозе МВФ World Economic Outlook, сообщает "ТСН".

К замедлению роста экономики, по данным МВФ, привели в значительной степени торговые споры в мире, а также другие риски, среди которых выход Великобритании из состава Евросоюза. При этом на 2020-й МВФ прогнозирует рост мировой экономики на уровне 3,4%.

В Еврозоне в 2019 году прогнозируют рост на уровне 1,2%. К 2020 - на уровне 1,4%. Еврозона является ключевым фактором, влияющим на ухудшение ситуации с мировой экономикой.

На ухудшение прогноза для Єврозоны повлияло также снижение прогнозируемых показателей для Германии, которая является ее крупнейшей экономикой.

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В Украине ожидается рост экономики на 3%. Согласно обнародованному Макропрогнозы, ожидается, что уровень инфляции по результатам текущего года в Украине составит 8,7%, а в 2020 году сократится до 5,9%.

Рост потребительских цен в Украине 2019-го МВФ прогнозирует на уровне 7%, а в конце 2020 - 5,6%. При этом безработица в нынешнем и следующем годах ожидается на уровне 8,7% и 8,2%.

Новая директор-распорядительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что сейчас мировая экономика переживает фазу "одновременного замедление" темпов развития. Поэтому, по ее словам, в этом году аналитики МВФ ожидают замедление показателей экономического роста в 90% стран. При этом Георгиева предостерегла от глобальных последствий экономических войн.

Международный валютный фонд улучшил прогноз роста экономики Украины. Ранее МВФ прогнозировал 2,3% роста ВВП Украины. Сейчас - 3%, говорится в отчете МВФ за октябрь.

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