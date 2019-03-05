Самые дорогие сумки, шампанское и коньяк: владелец всемирно известных брендов празднует 70-летие

"Деньги никогда не были для меня целью. Все это время меня увлекали творчество и стремление к совершенству", - признался самый богатый европеец Бернар Арно.

Автор: 24 Канал В прошлом году Бернар Арно стал 4-м в рейтинге самых богатых людей планеты по версии Bloomberg.

Он президент французской группы компаний "Louis Vuitton Mo"t Hennessy". Родился 5 марта 1949-го. В этом году празднует 70-летие.

В прошлом году Бернар Арно стал 4-м в рейтинге самых богатых людей планеты по версии Bloomberg. На 1 февраля 2019-го его активы составляли $76,6 млрд.

Миллиардеру принадлежат дома моды Dior, Givenchy, Selin, Lacroix, Kenzo, Louis Vuitton, магазины Frank et Fils и le Bon Marche. Он владеет фирмой Guerlain и сетью косметических бутиков Sefora. Марками коньяка Hennessy, шампанского Moёt&Chandon, Dom Perignon, Pommery, Veuve Clicquot, Krug.

Автор: constructorus.ru Миллиардеру принадлежат дома моды Dior, Givenchy, Selin, Lacroix, Kenzo, Louis Vuitton, магазины Frank et Fils и le Bon Marche.

Gazeta.ua собрала 5 фактов о бизнесе миллиардера.

1. Louis Vuitton не продает свои товары со скидками. Является одной из марок, которую больше всего подделывают. Дважды судился с Google. Первый иск был связан с тем, что при введении в строку поиска названия бренда система выдавала ссылки не только на официальные источники, но и на сайты, которые продают подделки. Google обязали выплатить $300 тыс. штрафа. Второй иск касался того, что запрос Louis Vuitton приводил к рекламным сообщениям, не связанным с маркой.

Автор: elle.ru Самая дорогая сумка Louis Vuitton - Tribute Patchwork Bag. Одной из первых ее покупателей стала певица Бейонсе.

Автор: elle.ru Самый дорогой товар Louis Vuitton - плюшевый медведь Steiff Teddy Bear. Стоит ,1 млн.

2. Самый дорогой товар Louis Vuitton - плюшевый медведь Steiff Teddy Bear. Стоит $2,1 млн. Игрушка изготовлена ​​из шерсти медведя, в которую вплетены золотые нити. Глаза медведя - из бриллиантов и сапфиров. Пуговицы на пальто - золотые. Самая дорогая сумка Louis Vuitton - Tribute Patchwork Bag. Стоит $45 тыс. Таких изготовили 24 штуки в 2007-м. Сумка будто собрана из фрагментов различных сумок бренда. Одной из первых покупателей Tribute Patchwork Bag стала певица Бейонсе.

3. Бернар Арно изменил ценовую политику дорогих брендов. Снизил цены, чтобы вещи стали доступными для представителей среднего по европейским меркам класса. В то же время для самых богатых клиентов начали выпускать лимитированные серии одежды и аксессуаров.

4. Миллиардеру принадлежит компания по изготовлению дорогого шампанского. Цены доходят до 15 тыс. грн за бутылку. Самый дешевый напиток в Украине можно купить за 5 тыс. грн.

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5. Бернар Арно не любит выступать публично. Редко повышает голос, смеется. Однажды подал в суд на газету, которая в заголовке назвала миллиардера придурком. Кроме того, бизнесмен не любит фамильярности. Требует, чтобы даже родные обращались к нему на "вы". У него мало друзей. Среди них - несколько известных французских предпринимателей и политических деятелей. Например, бывший президент Франции Николя Саркози.

Самым богатым человеком в мире остается главный акционер Amazon Джефф Безос. Его активы превышают $140 млрд. На втором месте - Билл Гейтс с состоянием $95,8 млрд, на третьем - Уоррен Баффет. Имеет $84,9 млрд.