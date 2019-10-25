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воскресенье, 27 октября 2019 21:10

Самое дешевое жилье: сколько стоит комната в общежитии

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Самое дешевое жилье: сколько стоит комната в общежитии
Комнаты в общежитиях покупают, потому что цена невысокая. Фото: Вчасно

В Киеве купить комнату в общежитии стоит от $8-10 тыс.

"Приватизировать комнаты позволили еще в 2017-м. По этому поводу были два закона. Люди, которые имеют другое жилье, продают комнаты в общежитиях. Спрос на них есть, потому что цена не высокая. В Киеве на Левом берегу комнату площадью 18 квадратных метров приобрели за $12 тысяч", - объясняет Gazeta.ua Анатолий Топал, вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью.

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Добавляет, что комнаты часто покупают под расселение. Выселяют туда проблемного совладельца какой-то квартиры.

"Кроме того, такое жилье - возможность молодежи стартовать в столице. Они покупают комнаты и пытаются создать хоть какие-то минимальные условия. Например, устанавливают собственный санузел. Однако под большим вопросом, насколько это законно", - говорит Топал.

На стоимость квартиры ощутимо влияет метраж, площадь кухни и этаж. Так, за "однушку" 35 м² в среднем просят $35 тыс. За жилье 34 м² - $33 тыс.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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