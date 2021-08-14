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суббота, 14 августа 2021 13:56

Шахтеры угрожают перекрыть трассы международного значения

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Шахтеры угрожают перекрыть трассы международного значения
Шахтеры на Львовщине требуют выплатить им зарплаты. Фото: "Четверта студія"

Шахтеры государственного предприятия "Львовуголь" пообещали пикетировать здание Офиса президента и перекрывать дороги международного значения.

Они уже пять месяцев не получали зарплату, сообщил председатель профсоюза горняков, нардеп Михаил Волынец в Facebook.

Работники обнародовали заявление. Если к 18:00 15 августа они не получат деньги, перейдут к более радикальным действиям.

"В частности, к перекрытию трасс и акциям протеста в столице, у Офиса президента", - заявляют шахтеры.

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Шахтерам не выплачивали зарплату с марта 2021 года. В начале августа они уже протестировали у здания Львовской областной государственной администрации. Им пообещали, что деньги поступят 15 августа.

17 сотрудников Сосновской городской больницы во Львовской области объявили голодовку из-за долгов по заработной плате. К голодовке присоединились врачи, медсестры и санитарки. За три месяца им задолжали 3 млн грн, сообщила в Facebook председатель первичной больничной профсоюзной организации Свободного профсоюза медработников Украины Оксана Гладун.

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