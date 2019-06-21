Шахтерам начали выплачивать зарплату

В апреле шахтерам задолжали около 200 млн грн зарплаты. Фото: Главком

Шахтерам ГП "Львовуголь" и ГП "Волыньуголь" погасили задолженность по зарплате за апрель. Речь идет о 9200 шахтерах.

"Чтобы погасить долги по зарплате, которые составляют около 200 миллионов гривен, из госбюджета направили только 41 миллион. Остальные средства поступили от операций, которые привели к повышению эффективности функционирования рынка угля", - написал в Facebook представитель Зеленского в правительстве Андрей Герус.

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По его словам, до 26 июня выплатят долги по зарплате за апрель шахтерам ГП "Шахта им. Сургая" в Донецкой области.

"Сегодня шахта имени Сургая подписала прямой контракт на сбыт угля, где теперь нет схемы с ненужным частным посредником", - отметил Герус.

По данным СМИ, общая задолженность перед горняками составляет более 1,1 млрд грн. В целом шахтеры Донетчины недополучили 447,8 млн грн, Львовской области - 417,1 млн грн, Луганской области - 224,5 млн грн. Ранее Кабмин выделил 295 млн грн на погашение задолженности, но, по мнению профсоюзных лидеров, этого недостаточно.