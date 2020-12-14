С сегодняшнего дня будут оказывать помощь ФОПам за усиление карантина

Финансовую помощь не получат предприниматели, работавшие менее 3 месяцев. Фото: ТСН

Кабмин на прошлой неделе принял ряд решений, чтобы предприниматели смогли подать заявки и получить предусмотренную законодательством государственную помощь еще до введения усиленного карантина, который будет действовать с 8 до 24 января 2021 года.

Подача заявок начнется с 14 декабря, заявила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив в эфире телеканала "Украина 24".

"Нравы и постановления, которые приняло правительство и которые должны быть опубликованы в ближайшие дни, направлены на то, чтобы помощь была выплачена перед введением усиленного карантина. С начала следующей недели (14 декабря, - Gazeta.ua) можно будет подавать заявки. Они будут подаваться в электронной форме".

Претендовать на компенсации могут физические лица - предприниматели, которые не менее 3 месяцев платили единый социальный взнос, или наемные работники, за которых ЕСВ платит работодатель, деятельность которых из-за усиленного карантин будет остановлена, добавила Ковалив.

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Помощь работодателям направлена ​​на то, чтобы они смогли сохранить штат и после локдауна быстро восстановили полноценную работу, отметила она.



Государство стремится частично компенсировать предпринимателям потери, которые они вынуждены будут понести из-за введенных правительством ограничений в работе. В частности на этот период отменяется плата за аренду помещений коммунального и государственного имущества. Также предусмотрены компенсации среднемесячного уплаченного предприятиями единого социального взноса, а ФОПы 1-й группы на 6 месяцев освободили от уплаты единого налога и ЕСВ, объяснила Ковалив.



Также она отметила, что на сегодня весь пакет программ государственной поддержки бизнеса и граждан при локдауне составляет примерно 12 млрд грн.

В Украине ФОПы 1-й и 2-й групп получат пособие на детей до 10 лет на период карантина. За денежной помощью можно обратиться до 31 декабря. Выплата составит от 1770 до 2218 грн в месяц. Финансовую помощь в размере 8 тыс. грн не получат предприниматели, работавшие менее 3 месяцев, которые изменили или прекратили деятельность. Оформить заявку на единовременную финансовую помощь в размере 8 тыс. грн можно будет через приложение или сайт "Действие" с 14 декабря.