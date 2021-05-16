С переоформлением субсидий возникли проблемы

С 1 мая в Украине начали действовать новые правила назначения субсидий. Фото: pixabay.com

В украинцев возникает проблема с переоформлением субсидии. Люди заполняют старые формы. А в отделах субсидий их не принимают, так как "бланки старого образца".

Людей заставляют переписывать документы. Об этом в Facebook написал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

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"Проблема в том, что новые (" правильные ") бланки, утвержденные буквально неделю назад, 7 мая 2021, пока отсутствуют на сайте Рады (там бланки" старого "образца, которые в последний раз обновлялись в 2019 году). Возможно, я плохо смотрел, но там найти новые бланки мне не удалось ", - написал он.

С 1 мая в Украине начали действовать новые правила назначения субсидий. Для оформления на следующий период необходимо подать новое заявление и декларацию, сообщает Минсоцполитики. На оформление льготы дали пять месяцев. Жилищная субсидия будет назначаться с мая 2021 года. Документы нужно подать с мая по сентябрь включительно, до начала отопительного сезона.