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понедельник, 01 марта 2021 08:53

С 1 марта в Украине повысили пенсии: кто получит надбавку

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С 1 марта в Украине повысили пенсии: кто получит надбавку
С 1 марта в Украине повысили пенсии. Фото: pixabay.com

С сегодняшнего дня, 1 марта, в Украине на 11% будут автоматически проиндексированы пенсии.

Средний размер доплаты составит 308 грн, а минимальный - 100 грн. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров.

По данным Пенсионного фонда, большинство украинских пенсионеров получают пенсию от 2 до 4 тыс. грн. Соответственно, доплата за индексацией для них будет 220-440 грн.

Пересчет коснется не всех. Повышение касается только так называемой расчетной пенсии, которая рассчитывается по специальной формуле для каждого пенсионера и учитывает его среднюю зарплату за годы работы, среднюю зарплату в Украине за 3 последних года и трудовой стаж. Вместе с тем, фактическая пенсия может быть выше, если она включает различные доплаты и надбавки. В случае, если разница между расчетной пенсией и фактической будет меньше 11%, то пенсионер повышения не почувствует.

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Увеличение пенсионных выплат в марте коснется граждан, которые получают пенсию по возрасту; по инвалидности; по случаю потери кормильца; по выслуге лет (медработники и учителя, чей стаж составляет не менее 30 лет работы по профессии).

Не коснется мартовская индексация пенсионеров, вышедших на заслуженный отдых с начала 2021 (поскольку пенсии индексируют за 2020 год) пенсионеров, которые получают максимальную пенсию (17 690 грн) бывших госслужащих, если их пенсия выше, чем была бы пенсия по возрасту; военных пенсионеров, для которых пенсия рассчитывается по специальной формуле.

Следующий перерасчет пенсий запланирован на апрель 2021 года. Он коснется работающих пенсионеров, которые получат надбавку за стаж работы с учетом размера зарплаты.

Части украинцев увеличат пенсии благодаря росту минимальной заработной платы и повышению прожиточного минимума. Соответствующее решение принял Кабмин, утвердив бюджет Пенсионного фонда на 2021 год. На финансовое обеспечение выплат пенсии, надбавки и повышения, назначенных по пенсионным программам, и дефицит средств Пенсионного фонда выделили 167 343,7 млн грн.

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Дата
01
марта

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