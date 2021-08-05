Рынок земли: в Украине заключили более 4 тыс. земельных сделок

В Украине зарегистрировали 4117 сделок по продаже земли.

Больше всего сделок заключили в Киевской, Полтавской, Сумской и Винницкой областях, сообщили в Минагрополитики.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО По площади земель на первом месте Полтавщина - 1046 га

В частности, 594 сделки в Киевской, 453 в Полтавской 321 в Сумской и 287 в Винницкой областях.

По площади земель на первом месте Полтавская область - 1046 га. Далее харьковская - 905 га и Кировоградская - 731 га. В Киевской - 615 га.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы могут потерять земельные участки - кому это грозит

"4441 нотариус подал заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр. Всего заявлений - 4974, из них согласованы 4374, в очереди на рассмотрение - 28, отказ получили 572", - сообщает Минагрополитики.

30 июля исполнилось 30 дней со старта рынка земли в Украине. За этот период продали земли на 210 млн грн. Заключили 2901 земельное соглашение и продали участков на площади 5324 га. За первый месяц на рынке земли средняя цена за украинский гектар составляет 40 тыс. грн. Больше всего земли приобрели в Полтавской, Тернопольской и Кировоградской областях. Но география продаж по всей Украине. Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.