Руководство госшахт присвоило больше 500 млн грн - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила руководство шахт на хищении более 500 млн грн из госбюджета.

В течение 2016-2019-х должностные лица ОАО "Лисичанскуголь", ГП "Мирноградвугилля", ГП "Шахта им. М. С. Сургая", ГП "Первомайскуголь" и ГП "Шахтоуправление" Южнодонбасская №1" разворовывали средства предприятий через процедуру госзакупок, сообщила пресс- служба СБУ.

Автор: СБУ Руководство шахт разворовывало средства предприятий через процедуру госзакупок.

Так, победители тендеров были заранее определены. Руководство шахт таким предприятиям перечислило более 500 млн грн. В то же время оборудование для функционирования шахт не обновлялось. Его время от времени ремонтировали.

Автор: СБУ Руководство шахт разворовывало средства предприятий через процедуру госзакупок.

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"По заключению специалистов, через сделку существенно снижалась эффективность работы предприятий и создавались угрозы жизни и здоровью работников", - отметили в СБУ.

Обыски продолжаются. Виновных привлекут к уголовной ответственности.

СБУ разоблачили госпредприятие, которое занималось поставкой оборудования на шахты ДНР. Этим занимались 3 чиновника. Сначала оборудование доставляли в Россию. Затем методом "прерванного транзита" - в ДНР.