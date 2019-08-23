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пятница, 23 августа 2019 17:16

Руководство госшахт присвоило больше 500 млн грн - СБУ

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Служба безопасности Украины разоблачила руководство шахт на хищении более 500 млн грн из госбюджета.

В течение 2016-2019-х должностные лица ОАО "Лисичанскуголь", ГП "Мирноградвугилля", ГП "Шахта им. М. С. Сургая", ГП "Первомайскуголь" и ГП "Шахтоуправление" Южнодонбасская №1" разворовывали средства предприятий через процедуру госзакупок, сообщила пресс- служба СБУ.

Автор: СБУ
  Руководство шахт разворовывало средства предприятий через процедуру госзакупок.
Руководство шахт разворовывало средства предприятий через процедуру госзакупок.

Так, победители тендеров были заранее определены. Руководство шахт таким предприятиям перечислило более 500 млн грн. В то же время оборудование для функционирования шахт не обновлялось. Его время от времени ремонтировали.

Автор: СБУ
  Руководство шахт разворовывало средства предприятий через процедуру госзакупок.
Руководство шахт разворовывало средства предприятий через процедуру госзакупок.

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"По заключению специалистов, через сделку существенно снижалась эффективность работы предприятий и создавались угрозы жизни и здоровью работников", - отметили в СБУ.

Обыски продолжаются. Виновных привлекут к уголовной ответственности.

СБУ разоблачили госпредприятие, которое занималось поставкой оборудования на шахты ДНР. Этим занимались 3 чиновника. Сначала оборудование доставляли в Россию. Затем методом "прерванного транзита" - в ДНР.

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