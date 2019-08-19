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понедельник, 19 августа 2019 15:06

Чиновники поставляли оборудование на шахты ДНР с госпредприятий

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Чиновники поставляли оборудование на шахты ДНР с госпредприятий
СБУ разоблачили государственное предприятие, поставляло оборудования на шахты, захваченные боевиками ДНР. Фото Укринформ.

СБУ разоблачили госпредприятие, которое занималось поставкой оборудования на шахты ДНР.

Этим занимались 3 чиновника, пишет nv.ua.

Сначала оборудование доставляли в Россию. Затем методом "прерванного транзита" - в ДНР.

В 2018-2019-х доставили горное оборудование на 30 млн грн.

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Одним из чиновников оказался депутат Донецкого облсовета. Второй - его заместитель.

Всем трем чиновникам сообщили о подозрении в совершении преступления.

Им грозит от 8 до 10 лет.

Механизм незаконных пассажирских перевозок из временно оккупированных районов Луганской области на подконтрольную украинской власти территорию блокировали сотрудники СБУ.

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