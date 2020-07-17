"Роттердам+" является неприемлемой для украинского рынка моделью ценообразования - Центрэнерго

Приравнивание цены украинского угля к импортнму возможно при учете стоимости транспортировки угля из шахт в составы Центрэнерго. Фото: facebook.com/PJSC-Centrenergo

ПАО Центрэнерго считает неприемлемой так называемую формулу ценообразования "Роттердам плюс" для закупки угля с точки зрения государственных интересов и экономики. Стоимость угля по импортному паритету должна учитывать реальную стоимость доставки, а не виртуальный фрахт из Нидерландов.

Об этом говорится в сообщении ПАО Центрэнерго.

Отмечается, что такую ​​позицию руководство Центрэнерго озвучило во время совещания в Министерстве энергетики. В то же время, и.о. директора Центрэнерго Александр Корчинский признает возможность приравнивания цены украинского угля к импортному биржевому паритету при условии учета исключительно реальной стоимости транспортировки угля из угольных шахт в составы Центрэнерго.

"Прежде всего, так называемая формула "Роттердам плюс" - это категорически неприемлемая модель ценообразования с точки зрения государственных интересов и экономики. Признавая возможность приравнивания цены украинского угля к импортному биржевому паритету, ПАО Центрэнерго одновременно настаивает: коэффициент "плюс" должен учитывать реальные транспортные расходы от украинской шахты к украинской ТЭС, а не включать в себя виртуальный фрахт из Нидерландов", - говорится в сообщении.

Напомним, что Центрэнерго недавно заключила контракт с компанией ДТЭК, с привязкой цены угля к импортному паритету. Соглашение краткосрочной и будет действовать в течение двух месяцев. Сейчас компании работают над выработкой условий нового контракта, который будет отвечать интересам государства и Центрэнерго, исключая финансовые риски для предприятия.