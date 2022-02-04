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пятница, 04 февраля 2022 13:16

Россию ждут жесткие санкции Евросоюза, в том числе против "Северного потока-2"

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Россию ждут жесткие санкции Евросоюза, в том числе против &quot;Северного потока-2&quot;
Президент Еврокомиссии подчеркнула, что Пакет включает также меры против российского газопровода "Северный поток-2". Фото: ВВС

ЕС подготовил пакет "жестких и комплексных" санкций против России на случай, если Кремль прибегнет к новой агрессии против Украины.

Об этом сегодня заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, в комментарии немецкой Handeslblatt и французской Les Echos, сообщает Reuters.

"Мы подготовили пакет жестких и комплексных финансовых и экономических санкций", - сказала Урсула фон дер Ляен, отметив, что они включают ограничения на доступ к иностранному капиталу и контроль экспорта, в частности, техники.

Зараз до українського кордону стягнуто близько 115 тис. наземного компоненту російських військ. Світ закликає Москву припинити ескалацію і перейти до діалогу.

США і Британія вже оголосили про свої санкції, які автоматично застосують, якщо Росія почне велике вторгнення в Україну. Про це, зокрема, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, перебуваючи у вівторок у столиці України з візитом.

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Президент Еврокомиссии подчеркнула, что пакет включает также меры против российского газопровода "Северный поток-2", и что запуск его в эксплуатацию будет зависеть "от поведения России".

"Санкции могут серьезно задеть близкое окружение Путина и олигархов", - добавила она.

Как сообщалось, на этой неделе Еврокомиссия завершит работу над пакетом мощных потенциальных санкций против Российской Федерации.

Сейчас на украинской границе размещено около 115 тыс. наземного компонента российских войск. Мир призывает Москву прекратить эскалацию и перейти к диалогу.

США и Британия уже объявили о своих санкциях, которые автоматически применят, если Россия начнет большое вторжение в Украину. Об этом, в частности, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, находясь во вторник в столице Украины с визитом.

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Дата
04
февраля

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