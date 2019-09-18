Россию обязали выплатить Ощадбанку $1,3 млрд

Ощадбанк получил исполнительные документы Киевского апелляционного суда, чтобы взыскать с России $1,3 млрд. Фото: zn.ua

Ощадбанк может взыскать с России $1,3 млрд активов, находящихся на территории Украины.

Банк получил соответствующие исполнительные документы Киевского апелляционного суда. Решение приняли в рамках решения Международного арбитража по делу о компенсации аннексированных в Крыму активов, сообщила пресс-служба банка.

Ощадбанк осуществляет все необходимые процессуальные действия для открытия исполнительного производства и защиты своих интересов, добавили там.

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Ранее Киевский апелляционный суд разрешил Ощадбанку выполнить решение Арбитражного трибунала в Париже, чтобы получить компенсацию за потерянные активы в результате аннексии Крыма.

В Ощадбанке взыскать активы с РФ планируют путем конфискации российского имущества, прощение Ощадбанку долгов перед Россией и переоформления задолженности других стран перед Россией на Ощадбанк. Также компенсацию планируют получить через взыскания активов государственных компаний России. Последний подход Ощадбанк может применить в Великобритании, США, Канаде, Франции, Швеции.

В июле 2015-го Ощадбанк направил официальное письменное уведомление уполномоченным представителям РФ о претензиях, вытекающих из незаконного обращения с инвестициями банка в Крыму. Это нарушило соглашения между правительствами, которые подписали 27 ноября 1998-го. Поскольку Россия не дала ответ, Ощадбанк официально подал иск против России по компенсации за потерю активов в Крыму. Арбитражное разбирательство началось в январе 2016-го, а слушания в Париже - в марте 2017 года.