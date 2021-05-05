Россия запретила продавать гречку в Украину

В течение лета Украина не сможет покупать гречку у России. Фото: Елена Луценко

Россия временно запретила экспорт гречки, в том числе в Украину. Запрет будет действовать с 5 июня по 31 августа.

Гречку россияне отнесли в перечень товаров, которые являются жизненно важными для внутреннего рынка. По ним могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта, пишет agropolit.com.

Исключения сделают, если гречка входит в состав гуманитарной помощи или предназначена для военных, служащих в других странах. Также для космонавтов на Байконуре, обеспечения архипелага Шпицберген.

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Украина в январе—марте текущего года импортировала гречки на $5,4 млн. Более половины — из России, сообщила Гостаможня.

Гречка за год подорожала на 34,4%, сообщает Госстат. Сейчас килограмм стоит в среднем 32-50 грн, в зависимости от производителя. Прогнозируют, что к концу года гречка еще прибавит в цене.