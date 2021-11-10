Россия увеличила транзит, цены на газ в Европе упали

Газпром увеличил заявку на транзит через Украину до законтрактованных объемов.

На фоне поставок в Европу цены упали до $800 за 1 тыс. м³, сообщает Bloomberg.

"Газпром наращивает транзит через Украину до максимума законтрактованных мощностей объемом 109 млн м³ в день. В то же время несмотря на продолжающийся в Европе дефицит, российский монополист не бронирует никаких дополнительных мощностей, а лишь использует уже забронированные. Поставки российского газа в Европу остаются значительно ниже типичных для такого периода. В то же время рост происходит на фоне мощного спада и истощения хранилищ", - говорится в сообщении.

10 ноября цены на декабрьские контракты на торгах колеблются в пределах €65-66 за МВт/час. За сутки цены упали на 8%.

Автор: bloomberg.com 10 ноября цены на декабрьские контракты на торгах колеблются в пределах €65-66

С 1 ноября российский Газпром значительно сократил транзит через Украину – до 57 млн м³ в сутки.

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Цена на газ для населения Украины не будет меняться в течение отопительного сезона. Правительство также снизило в два раза тариф для украинцев, которые оказались без поставщика газа. Цена составит 7,96 грн и будет действовать до 31 ноября.