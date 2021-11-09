Германия назвала дату запуска "Северного потока-2"

Газпром объявил о завершении строительства "Северного потока-2" еще 10 сентября. Фото: Reuters

Процесс сертификации "Северного потока-2" в Германии могут завершить в начале 2022 года. Тогда же запустят и газопровод.

Об этом заявил член бундестага ФРГ прошлого созыва от партии "Левые", возглавлявший комитет по экономике и энергетике, Клаус Эрнст, пишет "РИА Новости".

"Пока есть некоторые неопределенности, необходимые для запуска работы газопровода, но их можно урегулировать. Полагаю, Газпром сможет это уладить. Запуск сможет состояться самое поздне в начале следующего года", - сказал он.

Российский газовый монополист Газпром объявил о завершении строительства "Северного потока-2" еще 10 сентября 2021-го. В то же время строительство длилось на полтора года дольше, чем было запланировано.

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"Северный поток-2" проходит из России в Германию через Балтийское море. Длиной 1234 км. Газ из него будет перекачиваться в Германию, Нидерланды и северную Италию. В октябре первую нитку газопровода заполнили техническим газом для поддержания в нем нормального давления и начала транспортировки газа.