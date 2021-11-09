Германия назвала дату запуска "Северного потока-2"

 
Ексклюзивы
1/5
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Просмотров: 3069
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
Просмотров: 702
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
Просмотров: 5211
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
2 Просмотров: 2790
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
Просмотров: 3177
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Просмотров: 10323
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Просмотров: 1692
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
4 Просмотров: 5958
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
1 Просмотров: 576
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Просмотров: 4131
Фото
Все фото
4
4
3
5
9
В США выпустили украинский этнографический календарь
В США выпустили украинский этнографический календарь
Нашли миниатюрную золотую Библию XV века
Нашли миниатюрную золотую Библию XV века
Нашли комнату древнеримских рабов
Нашли комнату древнеримских рабов
На Трэвиса Скотта и Дрейка подали в суд после гибели восьми человек во время их выступления
На Трэвиса Скотта и Дрейка подали в суд после гибели восьми человек во время их выступления
Снежная буря атаковала Пекин: фото и видео
Снежная буря атаковала Пекин: фото и видео
Видео
Все видео
Тысячи людей спали на улице: Турцию всколыхнуло землетрясение
Тысячи людей спали на улице: Турцию всколыхнуло землетрясение
У берегов РФ контейнеровоз раскололся пополам
У берегов РФ контейнеровоз раскололся пополам
Мигранты разбили лагерь у польской границы
Мигранты разбили лагерь у польской границы
В Литве заговорили о введении чрезвычайного положения
В Литве заговорили о введении чрезвычайного положения
Саакашвили начали перевозить в больницу - Ясько
Саакашвили начали перевозить в больницу - Ясько
Интервью
1/5
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Просмотров: 459
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9036
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 945
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1143
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6984
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
08 ноября 2021
1 Просмотров: 522
Не про політику
– Давай лише не будемо про політику, – просить подруга. Із 2019-го тричі сварилися, хоча доти востаннє не розмовляли ще у школі. ...
вторник, 09 ноября 2021 12:30

Германия назвала дату запуска "Северного потока-2"

  Комментировать
Германия назвала дату запуска &quot;Северного потока-2&quot;
Газпром объявил о завершении строительства "Северного потока-2" еще 10 сентября. Фото: Reuters

Процесс сертификации "Северного потока-2" в Германии могут завершить в начале 2022 года. Тогда же запустят и газопровод.

Об этом заявил член бундестага ФРГ прошлого созыва от партии "Левые", возглавлявший комитет по экономике и энергетике, Клаус Эрнст, пишет "РИА Новости".

"Пока есть некоторые неопределенности, необходимые для запуска работы газопровода, но их можно урегулировать. Полагаю, Газпром сможет это уладить. Запуск сможет состояться самое поздне в начале следующего года", - сказал он.

Российский газовый монополист Газпром объявил о завершении строительства "Северного потока-2" еще 10 сентября 2021-го. В то же время строительство длилось на полтора года дольше, чем было запланировано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Германия не привлекла Украину к обсуждению сертификации "Северного потока-2"

"Северный поток-2" проходит из России в Германию через Балтийское море. Длиной 1234 км. Газ из него будет перекачиваться в Германию, Нидерланды и северную Италию. В октябре первую нитку газопровода заполнили техническим газом для поддержания в нем нормального давления и начала транспортировки газа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Германия назвала дату запуска "Северного потока-2"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
ноября

Королю подарили самый большой в мире бриллиант

Самое читаемое
Нашли бочки с зерном, спрятанные во время голода
Нашли бочки с зерном, спрятанные во время голода
3
 2 Просмотров: 36363
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его &quot;м*даком&quot;
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его "м*даком" 7 Просмотров: 17811
Гороскоп на 8-14 ноября: кому на этой неделе будет удаваться все
Гороскоп на 8-14 ноября: кому на этой неделе будет удаваться все
 Просмотров: 15237
Ведущая ТСН попала в страшное ДТП
Ведущая ТСН попала в страшное ДТП
5
 Просмотров: 9640
Любовников приговорили к смертной казни за супружескую измену
Любовников приговорили к смертной казни за супружескую измену Просмотров: 7938
Мир
115 лет тюрьмы: в Польше задержали украинского хакера, обокравшего Apple
115 лет тюрьмы: в Польше задержали украинского хакера, обокравшего Apple Просмотров: 342
Тысячи людей спали на улице: Турцию всколыхнуло землетрясение
Тысячи людей спали на улице: Турцию всколыхнуло землетрясение
 Просмотров: 315
По количеству Covid-смертей Украина обогнала США
По количеству Covid-смертей Украина обогнала США Просмотров: 711
Лукашенко подрывает безопасность в Европе - США
Лукашенко подрывает безопасность в Европе - США Просмотров: 756
У берегов РФ контейнеровоз раскололся пополам
У берегов РФ контейнеровоз раскололся пополам
 Просмотров: 2547
Больше всего комментируют
7
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его "м*даком"
4
Разумков показал список своего объединения - там 21 "слуга"
3
Ющенко с бывшими "регионалами" и Шарием снялся в пропагандистском фильме, который крутит Russia Today
2
Российские оккупанты пытались сбить дрон ВСУ камнями - их потроллили
2
Украина прокомментировала покушение на премьер-министра Ирака
Голосов: 1557
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть