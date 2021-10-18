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понедельник, 18 октября 2021 12:13

Готова к работе: первую нитку "Северного потока - 2" заполнили газом

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Готова к работе: первую нитку &quot;Северного потока - 2&quot; заполнили газом
10 сентября 2021 строительство трубопровода "Северный поток - 2" полностью завершили. Фото: pixabay.com

Первую нитку газопровода "Северный поток - 2" заполнили техническим газом для поддержки в ней нормального давления и начала дальнейшей транспортировки газа.

Об этом сообщила компания-оператор Nord Stream 2 18 октября.

Нить наполнена техническим газом примерно на 177 млн ​​м куб. Такой объем обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе. Этого достаточно, чтобы начать транспортировку газа.

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На второй нитке газопровода еще продолжаются пусконаладочные работы - этап, когда вводят смонтированное оборудование в безопасную эксплуатацию.

Первая нитка газопровода готова к работе, пишет "Интерфакс".

"Северный поток - 2" проходит из России в Германию через Балтийское море. Длиной 1234 км. Газ из него будет перекачиваться в Германию, Нидерланды и северную Италию.

В декабре 2019-го строительные работы остановили из-за введения санкций США, однако их восстановили в конце 2020 года. 10 сентября 2021 года строительство трубопровода "Северный поток - 2" полностью завершили.

США ввели против "Северного потока - 2" новый пакет санкций.

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18
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