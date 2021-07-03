Россия расширила список запрещенных товаров из Украины

В России заперетили макароны, которые произвели в Украине или переместили через нашу территорию. Фото: pixabay

Российские власти расширили перечень запрещенных товаров из Украины.

Теперь нельзя везти сахар, макароны, минеральную и газированную воду, майонез, кетчуп, мороженое, мюсли, попкорн, какао-пасты, готовые или консервированные ракообразные, корма для животных и прочее, сообщили в правительстве РФ.

Запрет действует на товары, что произвели в Украине или переместили через нашу территорию.

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Еще в 2016 году Россия ввела продуктовое эмбарго на товары из Украины. Через два года запрет расширили на сыры, овощи, фрукты, подсолнечное масло, шоколад, пиво, вина и соки, обувь, одежду, кукурузный крахмал, глюкозу, фруктозу и радиаторы.

В Украине с января 2016 года также действует эмбарго на российские товары - в частности, на молочные продукты, алкоголь, пшеницу, чай, кофе.

Россия временно запретила экспорт гречки, в том числе в Украину. Запрет будет действовать с 5 июня по 31 августа. Гречку россияне отнесли в перечень товаров, которые являются жизненно важными для внутреннего рынка. По ним могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта.