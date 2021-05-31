Россия готовит новый газовый контракт с Украиной

Россия планирует провести переговоры с Украиной относительно нового контакта на транзит газа.

Автор: Елена Луценко Москва не имеет задачи приостановить поставки газа через Украину, заверил Биричеевский

"Если хозяйствующие субъекты договорятся, если есть необходимость в российском газе в тех или иных регионах Европы, то этот газ будет надежно и предсказуемо идти потребителям", - рассказал директор Департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричеевский в интервью российскому Госагентству РИА Новости.

Биричеевский отметил, что Москва не имеет цели приостановить поставки газа через Украину.

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"Работа газопровода "Северный поток-2" не повлияет на текущие контракты на транзит газа через украинскую ГТС", - заверил он.

Строительство трубопровода "Северный поток - 2" практически завершено и введение санкций против проекта было бы контрпродуктивным для отношений США с Европой, заявил американский президент Джо Байден.