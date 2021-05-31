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понедельник, 31 мая 2021 17:07

Россия готовит новый газовый контракт с Украиной

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Россия планирует провести переговоры с Украиной относительно нового контакта на транзит газа.

Автор: Елена Луценко
  Москва не имеет задачи приостановить поставки газа через Украину, заверил Биричеевский
Москва не имеет задачи приостановить поставки газа через Украину, заверил Биричеевский

"Если хозяйствующие субъекты договорятся, если есть необходимость в российском газе в тех или иных регионах Европы, то этот газ будет надежно и предсказуемо идти потребителям", - рассказал директор Департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричеевский в интервью российскому Госагентству РИА Новости.

Биричеевский отметил, что Москва не имеет цели приостановить поставки газа через Украину.

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"Работа газопровода "Северный поток-2" не повлияет на текущие контракты на транзит газа через украинскую ГТС", - заверил он.

Строительство трубопровода "Северный поток - 2" практически завершено и введение санкций против проекта было бы контрпродуктивным для отношений США с Европой, заявил американский президент Джо Байден.

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