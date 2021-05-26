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среда, 26 мая 2021 03:16

"Северный поток-2". Байден прокомментировал ситуацию вокруг санкций

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&quot;Северный поток-2&quot;. Байден прокомментировал ситуацию вокруг санкций
Байден заявил, что санкции против "Северного потока-2" теперь являются контрпродуктивными. Фото: Reuters

Строительство трубопровода "Северный поток - 2" практически завершено, и введение санкций против проекта было бы контрпродуктивным для отношений США с Европой.

"Он был почти достроен к тому времени, когда я вступил в должность. Я думаю, что введение санкций сейчас было бы контрпродуктивным с точки зрения наших отношений с Европой", - заявил американский президент Джо Байден, сообщает Bloomberg.

Он добавив, что "с самого начала выступал против строительства "Северного потока - 2".

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Напомним, компания Nord Stream заявила, что газопровод построен на 95%. По состоянию на 31 марта построено 2339 км труб с 2460 км. Осталось уложить около 121 км. Таким образом до окончания проека осталось достроить еще 5% от общей протяженности газопровода.

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