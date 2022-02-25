Российским банкам запретили работать в Украине
Нацбанк принял решение отозвать лицензии и запретить в Украине работу банков, контролируемых Россией. Речь о "Проминвестбанке", где более 99% акциями владеет "ВЕБ.РФ" и "Международном резервном банке", который контролируется "Сбербанком России".
"Когда наша армия самоотверженно и храбро защищает каждый клочок родной земли от российской агрессии, мы в центральном банке не можем позволить, чтобы "дочки" государственных банков страны-захватчика продолжали работать в Украине и оперировать деньгами украинцев", – сказал глава НБУ Кирилл Шевченко.
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Все банки у которых забрали лицензии – были дочерними компаниями крупных российских банков, добавили в Нацбанке.
"В 2017 году решением СНБО на "Международный резервный банк" и "Проминвестбанк" были наложены санкции для предотвращения выведения капиталов за пределы Украины в пользу, в частности, материнских структур", - подытожили в НБУ.
Российское военное руководство пустило в ход все аккумулированные на украинском направлении силы. Об этом сообщил советник президента Украины Алексей Арестович.
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