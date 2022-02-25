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пятница, 25 февраля 2022 16:50

Спецтема: Напад Росії на Україну

Резервов у оккупантов больше нет - Арестович

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Резервов у оккупантов больше нет - Арестович
Арестович призвал украинцев продолжать воевать. Фото: facebook.com/alexey.arestovich

Российское военное руководство пустило в ход все аккумулированные на украинском направлении силы.

Об этом сообщил советник президента Украины Алексей Арестович в Facebook.

"Резервов они больше не имеют. Зато есть та самая ставка на достижение победы психологическими средствами, что и вызывает к жизни ускоренное движение колонн и вертолеты, целью которых является создание эффекта быстрого и неотвратимого приближения", - написал он.

Сейчас сложные бои в районе Буча-Ворзель-Ирпень-Гостомель на Киевщине. Украинские войска дают отпор.

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"Именно поэтому россияне работают артиллерией в ответ и попали в детский дом, количество пострадавших уточняется. В том районе сбит минимум один вертолет противника и уничтожено не менее десяти единиц его наземной техники", - пишет Арестович.

25 февраля продолжаются вторые сутки российского нападения на Украину. Украинские воины держат рубежи по многим направлениям и вынуждают врага отступать. Также они массово уничтожают военную технику противника. Уничтожено около 800 солдат противника. Есть захваченные в плен, некоторые начали сдаваться сами. Также уничтожены до 130 единиц бронемашин, более 30 танков, семь самолетов и шесть вертолетов.

137 украинцев погибли. Ранены 316 человек.

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