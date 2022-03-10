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четверг, 10 марта 2022 17:05

Спецтема: Война России против Украины

России будут давать по носу санкциями бессрочно

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России будут давать по носу санкциями бессрочно
Экономический ущерб РФ будут причинять столько, сколько нужно. Фото: Укрінформ

Экспортный контроль, введенный Соединенными Штатами Америки и их союзниками против РФ в ответ на вторжение в Украину, не имеет срока действия.

Об этом заявила министр торговли США Джина Раймондо, пишет CNN.

"Мы в этом надолго, и наши союзники в этом надолго", - сказала американский чиновник.

Экономический ущерб РФ будут причинять столько, сколько нужно.

"Мы в этом, чтобы победить, и наши союзники тоже", - заявила министр.

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Любая страна, не соблюдающая ограничение США на экспорт в Россию, заплатит высокую цену. В частности, это касается Китая.

США готовы отрезать Китай от американского или европейского оборудования и программного обеспечения, необходимых для производства полупроводников.

За прошедшие сутки ряд компаний еще больше расширили цифровые санкции против РФ. Каждый день они одна за другой блокируют РФ и прекращают свою работу на ее территории. Россию ждет дефолт.

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