Цифровая блокада РФ: мировые компании наложили новые санкции за последние сутки

Русские оказываются во все большей изоляции от цивилизованного мира Фото: pravda.com.ua

За последние сутки ряд компаний еще больше расширили цифровые санкции против РФ.

Ежедневно технологи компании одна за другой блокируют Россию и прекращают свою работу на ее территории, сообщили в Минцифре.

Русские оказываются во все большей изоляции от цивилизованного мира.

Только за прошедшие сутки YouTube отключил монетизацию для пользователей из России, а Google ограничил работу Google Play в России. Apple Pay в России больше не доступен. Sony прекратила работу PlayStation Store в России, а также прекращает поставку консолей в РФ. Amazon прекращает отправку товаров в РФ. Американская продовольственная компания отказывается от инвестиций и прекращает рекламную деятельность в РФ и РБ. Разработчики ПО RedHat и Suse прекращают деятельность в РФ.

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Санкции будут продолжаться до остановки войны в Украине.

Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что экспортный контроль, введенный против России США и их союзниками в ответ на вторжение Владимира Путина в Украину, "не имеет срока действия". Об этом она сообщила в комментарии CNN. "Мы в этом надолго, и наши союзники в этом надолго", — сказала Раймондо, добавив, что администрация Байдена готова придерживаться мер, призванных причинить экономический ущерб России "до тех пор, пока нужно".