Цифровая блокада РФ: мировые компании наложили новые санкции за последние сутки

 
Ексклюзивы
1/5
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2313
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 5310
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 1980
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
Просмотров: 459
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3168
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
Просмотров: 6345
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
Просмотров: 3789
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
Просмотров: 396
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
1 Просмотров: 12798
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2466
Фото
Все фото
3
4
8
8
7
Огромную сумму теневых денег вернули на нужды армии
Огромную сумму теневых денег вернули на нужды армии
Морпехи и гвардейцы &quot;поджарили&quot; технику оккупантов в Мариуполе
Морпехи и гвардейцы "поджарили" технику оккупантов в Мариуполе
Из Сум эвакуировали более 43 тыс. человек
Из Сум эвакуировали более 43 тыс. человек
&quot;Сейчас, твари, начнется совсем вторая война&quot; - Арестович пригрозил оккупантам
"Сейчас, твари, начнется совсем вторая война" - Арестович пригрозил оккупантам
Большинство украинцев против принятия условий РФ и обвиняет россиян в вооруженной агрессии - опрос
Большинство украинцев против принятия условий РФ и обвиняет россиян в вооруженной агрессии - опрос
Видео
Все видео
Россия вовлекает в войну с Украиной частные охранные фирмы
Россия вовлекает в войну с Украиной частные охранные фирмы
Эвакуация населения: назвали семь направлений гуманитарных коридоров
Эвакуация населения: назвали семь направлений гуманитарных коридоров
Россия использует против украинцев вакуумные бомбы - британская разведка
Россия использует против украинцев вакуумные бомбы - британская разведка
Из России ушли более 100 американских компаний-гигантов
Из России ушли более 100 американских компаний-гигантов
Николаев обстреливают с двух направлений: есть раненые
Николаев обстреливают с двух направлений: есть раненые
Интервью
1/5
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
Просмотров: 1467
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 8019
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 3123
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
Просмотров: 603
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
Просмотров: 1377
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
08 марта 2022
Просмотров: 720
Одна кров
– Скільки разів уночі обстрілювали? – щоранку старша донька зідзвонюється з подругою Діаною в Києві. Дів­чинка з мамою ...
четверг, 10 марта 2022 11:13

Спецтема: Война России против Украины

Цифровая блокада РФ: мировые компании наложили новые санкции за последние сутки

  Комментировать
Цифровая блокада РФ: мировые компании наложили новые санкции за последние сутки
Русские оказываются во все большей изоляции от цивилизованного мира Фото: pravda.com.ua

За последние сутки ряд компаний еще больше расширили цифровые санкции против РФ.

Ежедневно технологи компании одна за другой блокируют Россию и прекращают свою работу на ее территории, сообщили в Минцифре.

Русские оказываются во все большей изоляции от цивилизованного мира.

Только за прошедшие сутки YouTube отключил монетизацию для пользователей из России, а Google ограничил работу Google Play в России. Apple Pay в России больше не доступен. Sony прекратила работу PlayStation Store в России, а также прекращает поставку консолей в РФ. Amazon прекращает отправку товаров в РФ. Американская продовольственная компания отказывается от инвестиций и прекращает рекламную деятельность в РФ и РБ. Разработчики ПО RedHat и Suse прекращают деятельность в РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подсчитали потери врага с начала вторжения

Санкции будут продолжаться до остановки войны в Украине.

Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что экспортный контроль, введенный против России США и их союзниками в ответ на вторжение Владимира Путина в Украину, "не имеет срока действия". Об этом она сообщила в комментарии CNN. "Мы в этом надолго, и наши союзники в этом надолго", — сказала Раймондо, добавив, что администрация Байдена готова придерживаться мер, призванных причинить экономический ущерб России "до тех пор, пока нужно".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Цифровая блокада РФ: мировые компании наложили новые санкции за последние сутки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Там полно их трупов&quot; - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе
"Там полно их трупов" - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе Просмотров: 52669
Теробороновцы &quot;поджарили&quot; технику оккупантов под Черниговом
Теробороновцы "поджарили" технику оккупантов под Черниговом
9
 Просмотров: 39121
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
3
 Просмотров: 32956
Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой &quot;улов&quot;
Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой "улов"
 Просмотров: 29236
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине Просмотров: 23597
Общество
Лукашенко пытается взять под покровительство захваченную россиянами ЧАЭС
Лукашенко пытается взять под покровительство захваченную россиянами ЧАЭС Просмотров: 270
Украина выдвинула российским оккупантам требования по ЧАЭС
Украина выдвинула российским оккупантам требования по ЧАЭС Просмотров: 252
"Скоро у вас ничего не будет. Будете есть вареники с мхом" - разговор украинца с россиянином
"Скоро у вас ничего не будет. Будете есть вареники с мхом" - разговор украинца с россиянином Просмотров: 387
Никто не понимает, что происходит на ЧАЭС – ОП
Никто не понимает, что происходит на ЧАЭС – ОП Просмотров: 333
Враг обстрелял Харьков десятки раз – в том числе из "Смерчей"
Враг обстрелял Харьков десятки раз – в том числе из "Смерчей" Просмотров: 216
Больше всего комментируют
6
Нейтральный статус Украины: в ОП могут обсудить это с Россией
4
"Это – неэффективно". США против передачи Украине польских истребителей
1
Эвакуация из Сум: оккупанты открыли огонь по второй колонне
1
"Путин – военный преступник, который должен понести наказание" - Жеваго
1
Зеленский пережил более десяти покушений - Подоляк
Голосов: 59976
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть